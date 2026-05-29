  В Роме нашли замену Артему Довбику
В Роме нашли замену Артему Довбику

Итальянский нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, римский клуб рассматривает футболиста клуба из Бергамо как замену Артему Довбику – в подписании итальянца заинтересован Джан Пьеро Гасперини.

В текущем сезоне на счету Джанлуки Скамакки 38 матчей на клубном уровне, в которых итальянец успел отличиться 14 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах может перебраться в «Рому».

Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
