В Роме нашли замену Артему Довбику
Джанлука Скамакка может переехать в Рим
Итальянский нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, римский клуб рассматривает футболиста клуба из Бергамо как замену Артему Довбику – в подписании итальянца заинтересован Джан Пьеро Гасперини.
В текущем сезоне на счету Джанлуки Скамакки 38 матчей на клубном уровне, в которых итальянец успел отличиться 14 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах может перебраться в «Рому».
