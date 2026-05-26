Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
Италия
26 мая 2026, 17:53 | Обновлено 26 мая 2026, 18:01
419
0

Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе

На египтянина нацелились «Рома» и «Милан»

26 мая 2026, 17:53 | Обновлено 26 мая 2026, 18:01
419
0
Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание «Ромы» и «Милана». Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, итальянские клубы имеют реальные шансы на подписание контракта с 33-летним футболистом, который летом станет свободным агентом, даже несмотря на интерес со стороны представителей Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что испанский гранд намерен оставить Салаха в Европе.

По теме:
Арсенал нацелился на звездного нападающего за 90 млн евро
Будет играть в ЛЧ? Клуб Ла Лиги хочет подписать звезду сборной Украины
Источник: Рома готовит громкое соглашение с Довбиком на 45 млн евро
трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Рома Рим Милан свободный агент Ливерпуль Мохамед Салах
Даниил Кирияка Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Футбол | 26 мая 2026, 18:01 0
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»

Делфи Гели извинился перед болельщиками

Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Футбол | 26 мая 2026, 07:45 6
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро

Украинец – в сфере интересов «Тоттенхэма»

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26.05.2026, 13:43
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 26.05.2026, 10:54
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Футбол | 26.05.2026, 11:39
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 5
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 6
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем