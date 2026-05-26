Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
На египтянина нацелились «Рома» и «Милан»
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание «Ромы» и «Милана». Об этом сообщает Football Transfers.
По информации источника, итальянские клубы имеют реальные шансы на подписание контракта с 33-летним футболистом, который летом станет свободным агентом, даже несмотря на интерес со стороны представителей Саудовской Аравии.
В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что испанский гранд намерен оставить Салаха в Европе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Делфи Гели извинился перед болельщиками
Украинец – в сфере интересов «Тоттенхэма»