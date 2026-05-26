Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание «Ромы» и «Милана». Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, итальянские клубы имеют реальные шансы на подписание контракта с 33-летним футболистом, который летом станет свободным агентом, даже несмотря на интерес со стороны представителей Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что испанский гранд намерен оставить Салаха в Европе.