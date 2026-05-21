Испанский гранд намерен оставить Салаха в Европе
«Атлетико» пытается сформировать смертоносную связку с Хулианом Альваресом
«Атлетико» не теряет времени на трансферном рынке и ставит перед собой высокие цели по усилению атаки. «Рохибланкос» нацелились на Мохамеда Салаха, египетского вингера, который может присоединиться к команде и сформировать смертоносную связку с Хулианом Альваресом.
Африканский игрок, известный своей скоростью и голевым чутьём, соответствует профилю, который ищет «Атлетико», чтобы совершить рывок вперёд в атаке. Главный тренер Диего Симеоне видит в приобретении египтянина ключевой элемент для достижения своих целей.
33-летний египтянин последние девять сезонов провел в составе «Ливерпуля», выиграв девять титулов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
