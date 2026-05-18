Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, предположив, что тренер «красных» Арне Слот не должен включать вингера в состав на последний матч сезона.

«Не стоит Салаху снова нападать на Слота. Он хочет играть в «хэви-метал», то есть, по сути, он говорит, что хочет играть в стиле Юргена Клоппа. Теперь я не думаю, что Мо Салах больше может справляться с таким футболом. Думаю, у него уже нет сил играть в таком высоком темпе и с такой интенсивностью.

Если бы я был Арне Слотом, я бы не пустил его на стадион в последнем матче. Так было с сэром Алексом Фергюсоном. У меня произошёл конфликт, и на последнем матче Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд» он исключил меня из состава по этой причине.

Он практически бросил гранату и сказал, что не доверяет Арне Слоту и не верит в него, и чуть не бросил своих товарищей по команде, которые будут играть в следующем сезоне, на произвол судьбы, поставив их в неловкое положение.

Это ваш тренер. Вы не можете дважды публично проявлять к нему неуважение и оставаться безнаказанным», – заявил Руни.

Мохамед Салах должен провести свой прощальный матч на «Энфилде» в воскресенье, когда «Ливерпуль» завершит сезон игрой против «Брентфорда».