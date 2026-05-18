Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»
Англия
18 мая 2026, 19:36 | Обновлено 18 мая 2026, 20:19
653
0

Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»

Уэйн Руни уверен, что Мохамед Салах проявил неуважение к Арне Слоту

18 мая 2026, 19:36 | Обновлено 18 мая 2026, 20:19
653
0
Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, предположив, что тренер «красных» Арне Слот не должен включать вингера в состав на последний матч сезона.

«Не стоит Салаху снова нападать на Слота. Он хочет играть в «хэви-метал», то есть, по сути, он говорит, что хочет играть в стиле Юргена Клоппа. Теперь я не думаю, что Мо Салах больше может справляться с таким футболом. Думаю, у него уже нет сил играть в таком высоком темпе и с такой интенсивностью.

Если бы я был Арне Слотом, я бы не пустил его на стадион в последнем матче. Так было с сэром Алексом Фергюсоном. У меня произошёл конфликт, и на последнем матче Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд» он исключил меня из состава по этой причине.

Он практически бросил гранату и сказал, что не доверяет Арне Слоту и не верит в него, и чуть не бросил своих товарищей по команде, которые будут играть в следующем сезоне, на произвол судьбы, поставив их в неловкое положение.

Это ваш тренер. Вы не можете дважды публично проявлять к нему неуважение и оставаться безнаказанным», – заявил Руни.

Мохамед Салах должен провести свой прощальный матч на «Энфилде» в воскресенье, когда «Ливерпуль» завершит сезон игрой против «Брентфорда».

По теме:
Травма помешала. Украинец летом мог перейти в клуб АПЛ
Челси готовит 60 млн евро за вратаря Сандерленда
Бавария начала переговоры по топ-защитнику Манчестер Сити
Уэйн Руни Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алекс Фергюсон
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Футбол | 18 мая 2026, 15:00 21
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю

Команда Ротаня ошиблась второй раз в борьбе за «серебро»

Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18 мая 2026, 06:23 11
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу

В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу

Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18.05.2026, 08:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Хоккей | 17.05.2026, 21:59
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
Футбол | 18.05.2026, 19:58
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 24
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 83
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 16
Футбол
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем