«Это уже не тот Ливерпуль». Салах выступил с откровенным заявлением
Египтянин недоволен тем, что сделал со командой Слот
33-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах откровенно высказался о положении дел в команде.
Накануне «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» (4:2) в чемпионате Англии, обойдя «красных» в турнирной таблице. Теперь команда Арне Слота занимает пятое место с 59 очками в активе. Салах, у которого и раньше были конфликты с тренером, опубликовал большое заявление в своем аккаунте в X.
В частности, он раскритиковал стратегию выигрыша отдельных матчей, заявив, что «Ливерпуль» – это нечто большее.
«Выигрывать отдельные матчи – это не то, чем должен заниматься «Ливерпуль». Все команды выигрывают матчи. Я хочу, чтобы «Ливерпуль» снова стал командой, которая играет в агрессивный атакующий футбол, которую боятся соперники. Чтобы «Ливерпуль» снова стал командой, которая выигрывает трофеи», – написал футболист.
Салах подчеркнул, что именно в такой футбол он умеет играть и это та идентичность, которую необходимо восстановить и сохранить команде.
На счету Мохамеда 12 голов и 9 ассистов в 40 матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне.
I have witnessed this club go from doubters to believers, and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that.— Mohamed Salah (@MoSalah) May 16, 2026
Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and… pic.twitter.com/xsnD14QLTQ
