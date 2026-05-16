«Это уже не тот Ливерпуль». Салах выступил с откровенным заявлением

33-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах откровенно высказался о положении дел в команде.

Накануне «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» (4:2) в чемпионате Англии, обойдя «красных» в турнирной таблице. Теперь команда Арне Слота занимает пятое место с 59 очками в активе. Салах, у которого и раньше были конфликты с тренером, опубликовал большое заявление в своем аккаунте в X.

В частности, он раскритиковал стратегию выигрыша отдельных матчей, заявив, что «Ливерпуль» – это нечто большее.

«Выигрывать отдельные матчи – это не то, чем должен заниматься «Ливерпуль». Все команды выигрывают матчи. Я хочу, чтобы «Ливерпуль» снова стал командой, которая играет в агрессивный атакующий футбол, которую боятся соперники. Чтобы «Ливерпуль» снова стал командой, которая выигрывает трофеи», – написал футболист.

Салах подчеркнул, что именно в такой футбол он умеет играть и это та идентичность, которую необходимо восстановить и сохранить команде.

На счету Мохамеда 12 голов и 9 ассистов в 40 матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне.