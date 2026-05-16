Ван Дейк может летом бесплатно уйти из Ливерпуля летом. Он нашел новый клуб
Нидерландец может перебраться в «Галатасарай»
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в «Галатасарае». Об этом сообщает Арда Озкюрт.
По информации источника, 35-летний футболист сообщил руководству турецкого клуба о том, что открыт к переходу. Он может случиться уже этим летом, если «красные» отпустят своего капитан бесплатно. Соглашение между «Ливерпулем» и ван Дейком рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету Вирджила ван Дейк 54 матча на клубном уровне, в которых он отличился восьмью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел замену Салаху.
