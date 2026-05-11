Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От него отказался Арсенал. Ливерпуль нашел замену Салаху
Англия
11 мая 2026, 17:59 | Обновлено 11 мая 2026, 18:07
828
0

От него отказался Арсенал. Ливерпуль нашел замену Салаху

Итан Нванери в поле зрения «красных»

11 мая 2026, 17:59 | Обновлено 11 мая 2026, 18:07
828
0
От него отказался Арсенал. Ливерпуль нашел замену Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

«Ливерпуль» смирился с предстоящим уходом 33-летнего звездного вингера Мохамеда Салаха и уже приступил к поиску потенциальной замены египтянину.

Сообщается, что «красные» присматриваются к 19-летнему игроку «Арсенала» Итану Нванери, в котором видят долгосрочную альтернативу Салаху. Футболист не смог закрепиться в основном составе «канониров» и с января находится в аренде в «Марселе». На его счету два гола и одна результативная передача в девяти матчах Лиги 1. Трансферная стоимость вингера оценивается в 45 млн евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В последнее время египтянин активно выражает недовольство своим положением в команде.

По теме:
Раскрыты трансферные планы Шахтера: важное решение клуба на лето
VARсенал? Таблица АПЛ была бы другой без видеоповторов
Стало известно, кто рассудит финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Итан Нванери Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах трансферы
Андрей Плыгун Источник: 90min
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11 мая 2026, 07:46 0
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы

Стэн Дюбуа категорически против трилогии

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11 мая 2026, 02:41 4
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом

Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь

Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Футбол | 11.05.2026, 12:43
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11.05.2026, 08:09
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне
Футбол | 11.05.2026, 17:29
Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне
Лидер Шахтера назвал самого важного человека команды в сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 2
Футбол
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
10.05.2026, 09:22 4
Бокс
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 26
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 3
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 20
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 11
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем