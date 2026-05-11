От него отказался Арсенал. Ливерпуль нашел замену Салаху

«Ливерпуль» смирился с предстоящим уходом 33-летнего звездного вингера Мохамеда Салаха и уже приступил к поиску потенциальной замены египтянину.

Сообщается, что «красные» присматриваются к 19-летнему игроку «Арсенала» Итану Нванери, в котором видят долгосрочную альтернативу Салаху. Футболист не смог закрепиться в основном составе «канониров» и с января находится в аренде в «Марселе». На его счету два гола и одна результативная передача в девяти матчах Лиги 1. Трансферная стоимость вингера оценивается в 45 млн евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В последнее время египтянин активно выражает недовольство своим положением в команде.