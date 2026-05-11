Источник: Салах согласился перейти в Фенербахче за 60 млн евро
Египтянин ещё может передумать
33-летний египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Ранее сообщалось, что интерес к услугам звездного игрока «красных» проявлял «Фенербахче». Стамбульский клуб предложил Салаху трехлетний контракт, а тот, в свою очередь, запросил зарплату в размере 20 млн евро в год.
Как сообщают турецкие СМИ, руководство «Фенербахче» согласилось с требованиями египтянина и выразило готовность заплатить ему 60 млн евро за три года в клубе. Салах предварительно дал согласие на переход, но все еще надеется найти варианты получше.
В текущем сезоне Мохамед забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. За клуб он играет с 2017 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК
Киевский клуб встретится с «Полтавой» в столице Украины и избежит выезда в Кропивницкий