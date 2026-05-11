  Источник: Салах согласился перейти в Фенербахче за 60 млн евро
11 мая 2026, 16:42 | Обновлено 11 мая 2026, 17:22
Источник: Салах согласился перейти в Фенербахче за 60 млн евро

Египтянин ещё может передумать

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

33-летний египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Ранее сообщалось, что интерес к услугам звездного игрока «красных» проявлял «Фенербахче». Стамбульский клуб предложил Салаху трехлетний контракт, а тот, в свою очередь, запросил зарплату в размере 20 млн евро в год.

Как сообщают турецкие СМИ, руководство «Фенербахче» согласилось с требованиями египтянина и выразило готовность заплатить ему 60 млн евро за три года в клубе. Салах предварительно дал согласие на переход, но все еще надеется найти варианты получше.

В текущем сезоне Мохамед забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. За клуб он играет с 2017 года.

Андрей Плыгун Источник
