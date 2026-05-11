Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая

Донецкий «Шахтер» летом планирует подписать 26-летнего нападающего «Галатасарая» Ахмеда Кутуджу.

Источник сообщает, что этот трансфер может стать частью сделки по продаже Кауана Элиаса в Стамбул. «Горняки» хотят получить за 20-летнего бразильца не менее 35 млн евро. Часть расходов «Галатасарай» надеется покрыть за счет передачи дончанам прав на контракт Кутуджу, который оценивается Transfermarkt в 3,5 млн евро.

Известно, что Ахмед является давним протеже главного тренера «Шахтера» Арды Турана со времен их совместной работы в «Эйюспоре». На счету нападающего два гола и две голевые передачи в 17 матчах за «Галатасарай» в текущем сезоне.