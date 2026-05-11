  4. Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 15:45 | Обновлено 11 мая 2026, 15:54
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая

Ахмед Кутуджу может пополнить состав «горняков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Кутуджу

Донецкий «Шахтер» летом планирует подписать 26-летнего нападающего «Галатасарая» Ахмеда Кутуджу.

Источник сообщает, что этот трансфер может стать частью сделки по продаже Кауана Элиаса в Стамбул. «Горняки» хотят получить за 20-летнего бразильца не менее 35 млн евро. Часть расходов «Галатасарай» надеется покрыть за счет передачи дончанам прав на контракт Кутуджу, который оценивается Transfermarkt в 3,5 млн евро.

Известно, что Ахмед является давним протеже главного тренера «Шахтера» Арды Турана со времен их совместной работы в «Эйюспоре». На счету нападающего два гола и две голевые передачи в 17 матчах за «Галатасарай» в текущем сезоне.

Андрей Плыгун Источник
Элиаса надо с доплатой отдавать , он в евро кубках не тянет 
Ахмед загубиться серед бразил, як і усі українці "шахтьора". 
давайте поменяем чувака, которого подписали за 18 млн и уже видно, что он не стоит и половины этих денег, на чувака, который стоит 3.5 млн. но с доплатой.
бизнес )
На х.й такой больной бред писать?
Какая,что Турану принадлежит?
