Контракт на столе. Трабзонспор ждет ответа от Малиновского
Теперь всё в руках Руслана
33-летний украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский находится в шаге от подписания контракта с турецким «Трабзонспором».
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, клуб хочет подписать украинца на правах свободного агента уже в июле, когда истечет срок его контракта с «Дженоа». Ранее стало известно, что «Трабзонспор» предложил Руслану трехлетний контракт с годовой зарплатой в 1,2 млн евро. Это значительно больше, чем Малиновский получал в Италии.
«Трабзонспор» ждет окончательного ответа Руслана Малиновского относительно их предложения (контракт до 2029 года, подписание в качестве свободного агента с июля)», — отметил Скира.
На счету украинского полузащитника шесть голов и три голевые передачи в 34 матчах за «Дженоа» во всех турнирах текущего сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
