  4. Контракт на столе. Трабзонспор ждет ответа от Малиновского
Контракт на столе. Трабзонспор ждет ответа от Малиновского

Теперь всё в руках Руслана

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

33-летний украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский находится в шаге от подписания контракта с турецким «Трабзонспором».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, клуб хочет подписать украинца на правах свободного агента уже в июле, когда истечет срок его контракта с «Дженоа». Ранее стало известно, что «Трабзонспор» предложил Руслану трехлетний контракт с годовой зарплатой в 1,2 млн евро. Это значительно больше, чем Малиновский получал в Италии.

«Трабзонспор» ждет окончательного ответа Руслана Малиновского относительно их предложения (контракт до 2029 года, подписание в качестве свободного агента с июля)», — отметил Скира.

На счету украинского полузащитника шесть голов и три голевые передачи в 34 матчах за «Дженоа» во всех турнирах текущего сезона.

