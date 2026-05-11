Стало известно, когда Довбик вернется в общую группу Ромы

28-летний украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик близок к возвращению в строй.

Игрок выбыл из строя в январе, получив травму сухожилия подколенной мышцы. Недавно появилась информация, что реабилитация украинца проходит ускоренными темпами.

Как сообщает RomaSpace.eu со ссылкой на известного итальянского журналиста Филиппо Биафору, Довбик готовится присоединиться к партнерам по команде. Участие Артема в групповых тренировках запланировано со следующей недели.

В текущем сезоне Довбик успел принять участие в 17 матчах за «Рому», в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Следующий матч римляне сыграют 17 мая против «Лацио».