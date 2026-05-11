  4. Экс-звезда Шахтера может завершить карьеру. Топ-клуб ждет его решения
Италия
11 мая 2026, 12:56 | Обновлено 11 мая 2026, 13:14
Экс-звезда Шахтера может завершить карьеру. Топ-клуб ждет его решения

Генрих Мхитарян может повесить бутсы на гвоздь

Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян рассматривает вариант завершения профессиональной карьеры, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 37-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» определится со своим будущим. Его нынешний клуб, «Интер», ждет решения игрока.

В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Генрих Мхитарян Интер Милан продление контракта чемпионат Италии по футболу Серия A свободный агент Шахтер Донецк завершение карьеры Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
