Экс-звезда Шахтера может завершить карьеру. Топ-клуб ждет его решения

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян рассматривает вариант завершения профессиональной карьеры, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 37-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» определится со своим будущим. Его нынешний клуб, «Интер», ждет решения игрока.

В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.