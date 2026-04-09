Мхитарян написал пронзительный текст для Луческу: «Мое сердце плачет»
Армянский футболист скорбит из-за смерти тренера
Армянский футболист «Интера» Генрих Мхитарян написал прощальные слова Мирче Луческу, который скончался 7 апреля после ухудшения состояния здоровья.
Генрих отдал дань уважения румынскому тренеру, под руководством которого оказался в начале карьеры: именно Луческу стал одним из первых наставников Мхитаряна в донецком «Шахтере».
«Мистер, вы были одним из моих первых тренеров – тем, кто дал мне возможность развиваться и начать международную карьеру.
Я навсегда буду благодарен вам за шанс прожить то, о чем мечтал с детства.
Спасибо за ваше наставничество, доверие и за то, что помогли сформировать меня как футболиста и как человека.
Футбол потерял настоящего джентльмена и настоящего визионера игры.
Покойтесь с миром, Мистер.
Вы навсегда займете особое место в моём сердце. Мое сердце плачет…», – написал Генрих.
Мхитарян перешел в «Шахтер» в 2010 году и начал свой путь в клубе под руководством Луческу. За донецкий клуб Генрих провел 106 матчей, забил 44 мяча и отдал 23 результативные передачи.
Выиграв семь трофеев в Украине, футболист в 2013 году сделал шаг вперед в карьере и стал игроком дортмундской «Боруссии».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Диего Симеоне добилась комфортного преимущества
Украинец пропустил два гола