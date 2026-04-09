  4. Мхитарян написал пронзительный текст для Луческу: «Мое сердце плачет»
09 апреля 2026, 12:29 | Обновлено 09 апреля 2026, 12:32
Мхитарян написал пронзительный текст для Луческу: «Мое сердце плачет»

Армянский футболист скорбит из-за смерти тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян и Мирча Луческу

Армянский футболист «Интера» Генрих Мхитарян написал прощальные слова Мирче Луческу, который скончался 7 апреля после ухудшения состояния здоровья.

Генрих отдал дань уважения румынскому тренеру, под руководством которого оказался в начале карьеры: именно Луческу стал одним из первых наставников Мхитаряна в донецком «Шахтере».

«Мистер, вы были одним из моих первых тренеров – тем, кто дал мне возможность развиваться и начать международную карьеру.

Я навсегда буду благодарен вам за шанс прожить то, о чем мечтал с детства.

Спасибо за ваше наставничество, доверие и за то, что помогли сформировать меня как футболиста и как человека.

Футбол потерял настоящего джентльмена и настоящего визионера игры.

Покойтесь с миром, Мистер.

Вы навсегда займете особое место в моём сердце. Мое сердце плачет…», – написал Генрих.

Мхитарян перешел в «Шахтер» в 2010 году и начал свой путь в клубе под руководством Луческу. За донецкий клуб Генрих провел 106 матчей, забил 44 мяча и отдал 23 результативные передачи.

Выиграв семь трофеев в Украине, футболист в 2013 году сделал шаг вперед в карьере и стал игроком дортмундской «Боруссии».

