Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «О Шахтере столько говорят – это заслуга Луческу»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 17:25 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:42
110
0

Валерий БОНДАРЬ: «О Шахтере столько говорят – это заслуга Луческу»

Игрок высказался о смерти легендарного тренера

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерия Бондарь на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций против АЗ высказался по поводу смерти экс-тренера команды Мирчи Луческу.

«То, что Шахтере столько говорят, является заслугой мистера Луческу. С ним команда добивась ярких побед, важных побед. Думаю, наш украинский футбол развивался вместе с Луческу. Когда я был маленьким, то в Донецке наслааждался футболом Шахтера при Луческу».

«Мы все выражаем соболезнования семье мистера Луческу. Светла память Мирче Луческу», – сказал Бондарь.

Наставник из-за проблем с сердцем умер 7 апреля в Румынии.

По теме:
Валерий Бондарь Мирча Луческу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем