Валерий БОНДАРЬ: «О Шахтере столько говорят – это заслуга Луческу»

Защитник Шахтера Валерия Бондарь на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций против АЗ высказался по поводу смерти экс-тренера команды Мирчи Луческу.

«То, что Шахтере столько говорят, является заслугой мистера Луческу. С ним команда добивась ярких побед, важных побед. Думаю, наш украинский футбол развивался вместе с Луческу. Когда я был маленьким, то в Донецке наслааждался футболом Шахтера при Луческу».

«Мы все выражаем соболезнования семье мистера Луческу. Светла память Мирче Луческу», – сказал Бондарь.

Наставник из-за проблем с сердцем умер 7 апреля в Румынии.