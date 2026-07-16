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Товарищеские матчи
Оболонь
15.07.2026 16:00 – FT 3 : 2
Чернигов
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 17:17 | Обновлено 16 июля 2026, 17:24
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0

Оболонь – Чернигов – 3:2. Спарринг в Буче. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 июля 2026, 17:17 | Обновлено 16 июля 2026, 17:24
24
0
Оболонь – Чернигов – 3:2. Спарринг в Буче. Видео голов и обзор
ФК Оболонь
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​​Украинские клубы провели контрольные матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 16:00 встречались Оболонь Киев и Чернигов (3:2)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч прошел в Буче на базе Оболонь. Голы забили: Сергей Суханов, 55, Денис Устименко, 87, игрок на просмотре, 104 – Денис Безбородько, 50, Егор Шалфеев, 70 (пен).

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место УПЛ и сохранила прописку в элите. Клуб Чернигов выступает в Первой лиге (13-я позиция по итогам сезона).

Товарищеский матч. 15 июля 2026. Буча

Формат матча: 4 тайма по 30 минут

16:00. Оболонь Киев – Чернигов – 3:2

Голы: Сергей Суханов, 55, Денис Устименко, 87, игрок на просмотре, 104 – Денис Безбородько, 50, Егор Шалфеев, 70 (пен)

Оболонь (1-й и 2-й таймы): Федоровский (45 мин), Капинус, Жовтенко, Ломницкий, Шевченко, Суханов, Мороз, Мишнев, игрок на просмотре, Слободян, Теслюк.

Оболонь (3-й и 4-й таймы): Воробьев (45 мин), Лящук, игрок на просмотре, Ермаков, Высочанский, Суханов (Черный), Кулаковский, Фещенко, игрок на просмотре, Волохатый, Устименко.

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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