Оболонь в спарринге принимает Чернигов. Стартовые составы

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​​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 16:00 встречаются Оболонь Киев и Чернигов.

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Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место УПЛ и сохранила прописку в элите.

Клуб Чернигов выступает в Первой лиге (13-я позиция по итогам сезона).

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