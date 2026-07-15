Украина. Премьер лига15 июля 2026, 16:10 | Обновлено 15 июля 2026, 16:14
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Оболонь в спарринге принимает Чернигов. Стартовые составы
15 июля в 16:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок
15 июля 2026, 16:10 | Обновлено 15 июля 2026, 16:14
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
15 июля в 16:00 встречаются Оболонь Киев и Чернигов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место УПЛ и сохранила прописку в элите.
Клуб Чернигов выступает в Первой лиге (13-я позиция по итогам сезона).
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