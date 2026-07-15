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15.07.2026 16:00 – 32 0 : 1
Чернигов
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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 16:10 | Обновлено 15 июля 2026, 16:14
169
0

Оболонь в спарринге принимает Чернигов. Стартовые составы

15 июля в 16:00 на базе Оболони в Буче пройдет контрольный поединок

15 июля 2026, 16:10 | Обновлено 15 июля 2026, 16:14
169
0
Оболонь в спарринге принимает Чернигов. Стартовые составы
ФК Оболонь
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​​Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 16:00 встречаются Оболонь Киев и Чернигов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Буче на базе Оболонь. Видеотрансляция спарринга не проводится.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-е место УПЛ и сохранила прописку в элите.

Клуб Чернигов выступает в Первой лиге (13-я позиция по итогам сезона).

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев стартовые составы контрольные матчи УПЛ Чернигов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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