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Товарищеские матчи
Оболонь
15.07.2026 16:00 – FT 3 : 2
Чернигов
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 19:23 | Обновлено 16 июля 2026, 19:30
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0

ВИДЕО. Антоненко прокомментировал сложную победу Оболони над Черниговом

Киевская команда выиграла товарищеский матч в Буче со счетом 3:2

16 июля 2026, 19:23 | Обновлено 16 июля 2026, 19:30
79
0
ВИДЕО. Антоненко прокомментировал сложную победу Оболони над Черниговом
ФК Оболонь
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​​Украинские клубы провели контрольный матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 16:00 встречались Оболонь Киев и Чернигов (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спарринг прошел в Буче на базе Оболонь и оказался результативным – было забито 5 мячей.

После игры матч прокомментировали коуч пивоваров Александр Антоненко и игроки Сергей Суханов и Денис Устименко.

Товарищеский матч. 15 июля 2026. Буча

Формат матча: 4 тайма по 30 минут

16:00. Оболонь Киев – Чернигов – 3:2

Голы: Сергей Суханов, 55, Денис Устименко, 87, игрок на просмотре, 104 – Денис Безбородько, 50, Егор Шалфеев, 70 (пен)

ВИДЕО. Антоненко прокомментировал сложную победу Оболони над Черниговом

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товарищеские матчи Чернигов учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Денис Устименко Сергей Суханов Александр Антоненко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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