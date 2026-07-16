​​Украинские клубы провели контрольный матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 16:00 встречались Оболонь Киев и Чернигов (3:2).

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Спарринг прошел в Буче на базе Оболонь и оказался результативным – было забито 5 мячей.

После игры матч прокомментировали коуч пивоваров Александр Антоненко и игроки Сергей Суханов и Денис Устименко.

Товарищеский матч. 15 июля 2026. Буча

Формат матча: 4 тайма по 30 минут

16:00. Оболонь Киев – Чернигов – 3:2

Голы: Сергей Суханов, 55, Денис Устименко, 87, игрок на просмотре, 104 – Денис Безбородько, 50, Егор Шалфеев, 70 (пен)

ВИДЕО. Антоненко прокомментировал сложную победу Оболони над Черниговом