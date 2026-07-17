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Испания
17 июля 2026, 11:25 | Обновлено 17 июля 2026, 11:26
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0

Александр ПИЩУР: «В детстве у меня была маленькая мечта»

Украинский нападающий прокомментировал свой переход в «Жирону»

17 июля 2026, 11:25 | Обновлено 17 июля 2026, 11:26
80
0
Александр ПИЩУР: «В детстве у меня была маленькая мечта»
ФК Жирона. Александр Пищур
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Украинский нападающий Александр Пищур прокомментировал свой переход в каталонскую «Жирону»:

«Что я могу сказать о своей первой неделе в Жироне? Очень жарко! Но мне нужно несколько дней, чтобы адаптироваться ко всему. Тренер и весь персонал помогают мне абсолютно во всем, поэтому мне было легко адаптироваться. Но мне всё ещё нужно привыкать к некоторым вещам: понять, чего именно от меня хотят тренер и партнёры по команде.

В детстве у меня была маленькая мечта — мечта играть в Европе, в топ-чемпионате, в частности в Испании. Так что можно сказать, что моя детская мечта сбылась.

Я уже знал Крапивцова — мы играли вместе в сборной Украины U-21. С Ванатом я встретился впервые. Замечательно, что здесь много украинцев, которые могут помочь мне во всём, подсказать, объяснить и посоветовать, как сделать лучше. Для меня это очень хорошо и важно.

Обычно в Испании сложно найти нападающих такого типа и с таким ростом, как у меня. Поэтому это тоже очень интересно. Посмотрим, как тренер будет меня использовать. Я хочу проявить себя как можно лучше».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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