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Испания
16 июля 2026, 17:01 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
1515
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ВИДЕО. Жирона провела презентацию украинского форварда

Пищур вышел на поле в форме новой команды

16 июля 2026, 17:01 | Обновлено 16 июля 2026, 17:23
1515
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ВИДЕО. Жирона провела презентацию украинского форварда
ФК Жирона. Александр Пищур
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В четверг испанский клуб Жирона провел презентацию украинского форварда Александра Пищура, который летом перебрался в новую команду из венгерского Дьера.

Пищур будет выступать в команде Сегунды. Жирона по итогам прошлого сезона сенсационно вылетела из элиты.

Александр стал четвертым украинцем в нынешнем составе Жироны после Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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І навіщо Піщуру зараз ця вже не Ла-Ліга? Чому не відмовився 
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