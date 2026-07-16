ВИДЕО. Жирона провела презентацию украинского форварда
Пищур вышел на поле в форме новой команды
В четверг испанский клуб Жирона провел презентацию украинского форварда Александра Пищура, который летом перебрался в новую команду из венгерского Дьера.
Пищур будет выступать в команде Сегунды. Жирона по итогам прошлого сезона сенсационно вылетела из элиты.
Александр стал четвертым украинцем в нынешнем составе Жироны после Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.
✅ Oleksandr Pyshchur presentat a Montilivi! pic.twitter.com/yDNp4o3RA9— Girona FC (@GironaFC) July 16, 2026
🆕 La seva primera vegada a Montilivi pic.twitter.com/3IzQ7xx5gV— Girona FC (@GironaFC) July 16, 2026
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