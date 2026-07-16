ВИДЕО. Жирона провела презентацию украинского форварда

В четверг испанский клуб Жирона провел презентацию украинского форварда Александра Пищура, который летом перебрался в новую команду из венгерского Дьера.

Пищур будет выступать в команде Сегунды. Жирона по итогам прошлого сезона сенсационно вылетела из элиты.

Александр стал четвертым украинцем в нынешнем составе Жироны после Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

✅ Oleksandr Pyshchur presentat a Montilivi! pic.twitter.com/yDNp4o3RA9 — Girona FC (@GironaFC) July 16, 2026