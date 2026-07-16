Месси повторил свой рекорд по удачным обыгрышам. И это в 39 лет

39-летний аргентинец Лионель Месси выдал феерический матч против Англии в 1/2 финала на ЧМ-2026.

Капитан и легенда футбола отдал две голевые передачи, которые спасли Аргентину от фиаско – 2:1.

Также Лионель за 90 минут совершил девять удачных обыгрышей, повторив собственный рекорд на чемпионатах мира.

Ранее Месси никогда не превышал отметку в девять успешных обводок за один матч мундиаля.

Столько же удачных обыгрышей он совершил в поединках против Исландии на ЧМ-2018 (1:1) и Германии на ЧМ-2010 (0:4).

Интересно, что у Месси за одну игру с Англией больше успешных дриблингов, чем Криштиану Роналду за весь турнир (8).

На чемпионате мира 2026 Лионель принял участие в семи матчах, в которых забил восемь мячей и оформил четыре ассиста.

Впереди остался только поединок с Испанией, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

9 - Most dribbles completed by 🇦🇷 Lionel Messi in FIFA World Cup matches:



9 v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England in 2026 (aged 39)

9 v 🇮🇸 Iceland in 2018 (aged 30)

9 v 🇩🇪 Germany in 2010 (aged 23)



Everlasting. pic.twitter.com/ts4IHIKulY — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026