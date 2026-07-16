Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси повторил свой рекорд по удачным обыгрышам. И это в 39 лет
Чемпионат мира
16 июля 2026, 05:24 | Обновлено 16 июля 2026, 05:46
1068
1

Месси повторил свой рекорд по удачным обыгрышам. И это в 39 лет

Лионель еще раз доказал, что возраст – это только число

16 июля 2026, 05:24 | Обновлено 16 июля 2026, 05:46
1068
1 Comments
Месси повторил свой рекорд по удачным обыгрышам. И это в 39 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

39-летний аргентинец Лионель Месси выдал феерический матч против Англии в 1/2 финала на ЧМ-2026.

Капитан и легенда футбола отдал две голевые передачи, которые спасли Аргентину от фиаско – 2:1.

Также Лионель за 90 минут совершил девять удачных обыгрышей, повторив собственный рекорд на чемпионатах мира.

Ранее Месси никогда не превышал отметку в девять успешных обводок за один матч мундиаля.

Столько же удачных обыгрышей он совершил в поединках против Исландии на ЧМ-2018 (1:1) и Германии на ЧМ-2010 (0:4).

Интересно, что у Месси за одну игру с Англией больше успешных дриблингов, чем Криштиану Роналду за весь турнир (8).

На чемпионате мира 2026 Лионель принял участие в семи матчах, в которых забил восемь мячей и оформил четыре ассиста.

Впереди остался только поединок с Испанией, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

По теме:
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
МЕССИ: «Снова в финале. Это не случайность. И никто нам ничего не дарил»
Экс-игрок Челси набросился на Тухеля: «Катастрофа. Чего не заменил Кейна?»
сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
Андрей Витренко Источник: Opta
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Футбол | 15 июля 2026, 08:54 10
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната

Клуб хочет оставить игрока в команде на следующий сезон

Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Футбол | 16 июля 2026, 00:50 2
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

Экс-вратарь Англии: «Месси заберет заголовки газет. Тухель не верил»
Футбол | 16.07.2026, 03:52
Экс-вратарь Англии: «Месси заберет заголовки газет. Тухель не верил»
Экс-вратарь Англии: «Месси заберет заголовки газет. Тухель не верил»
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Футбол | 15.07.2026, 08:35
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
Футбол | 15.07.2026, 20:55
Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Легенда-яка ходить пішки ставлячи рекорди 
Ответить
+2
Популярные новости
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
14.07.2026, 10:09 5
Бокс
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 24
Футбол
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 31
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 22
Бокс
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 15
Бокс
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 164
Футбол
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем