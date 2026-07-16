Месси повторил свой рекорд по удачным обыгрышам. И это в 39 лет
Лионель еще раз доказал, что возраст – это только число
39-летний аргентинец Лионель Месси выдал феерический матч против Англии в 1/2 финала на ЧМ-2026.
Капитан и легенда футбола отдал две голевые передачи, которые спасли Аргентину от фиаско – 2:1.
Также Лионель за 90 минут совершил девять удачных обыгрышей, повторив собственный рекорд на чемпионатах мира.
Ранее Месси никогда не превышал отметку в девять успешных обводок за один матч мундиаля.
Столько же удачных обыгрышей он совершил в поединках против Исландии на ЧМ-2018 (1:1) и Германии на ЧМ-2010 (0:4).
Интересно, что у Месси за одну игру с Англией больше успешных дриблингов, чем Криштиану Роналду за весь турнир (8).
На чемпионате мира 2026 Лионель принял участие в семи матчах, в которых забил восемь мячей и оформил четыре ассиста.
Впереди остался только поединок с Испанией, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
9 - Most dribbles completed by 🇦🇷 Lionel Messi in FIFA World Cup matches:— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
9 v 🏴 England in 2026 (aged 39)
9 v 🇮🇸 Iceland in 2018 (aged 30)
9 v 🇩🇪 Germany in 2010 (aged 23)
Everlasting. pic.twitter.com/ts4IHIKulY
🇦🇷 Lionel Messi vs. Inglaterra en semifinales: 9 regates completos.— Sofascore Latin America (@SofascoreLA) July 15, 2026
🤯 Eso es más que Cristiano Ronaldo (8) en los ÚLTIMOS CUATRO MUNDIALES COMBINADOS. pic.twitter.com/Jk4Dl5o5Cn
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