ФОТО. Справедливо? Англия – Аргентина: статистика полуфинала ЧМ-2026

15 июля сборная Аргентины совершила невероятный камбэк против Англии в 1/2 финала чемпионата мира 2026.

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Аргентинцы пропустили первыми на «Atlanta Stadium» и были вынуждены отыгрываться. Оборонительный футбол англичан давал результат, пока не рухнул.

Начиная с 85-й минуты, сборная Аргентины перевернула ход матча и забила дважды. Два ассиста Лионеля Месси принесли «альбиселесте» победу (2:1).

Согласно статистике, аргентинцы нанесли 15 ударов за 90 минут, хотя в створ пробили лишь пять раз. У Англии же было всего пять ударов и два в створ.

Аргентина больше владела мячом, что подтверждают цифры: 64.3% против 35.7% у Англии. Благодаря этому «бело-голубые» сделали больше передач – 588 против 325 у соперника.

По метрике xG (ожидаемые голы) Аргентина ожидаемо наиграла на большее количество голов, чем соперник.

Статистика матча Англия – Аргентина: