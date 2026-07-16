ФОТО. Справедливо? Англия – Аргентина: статистика полуфинала ЧМ-2026
Аргентинцы нанесли в три раза больше ударов, чем соперник
15 июля сборная Аргентины совершила невероятный камбэк против Англии в 1/2 финала чемпионата мира 2026.
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Аргентинцы пропустили первыми на «Atlanta Stadium» и были вынуждены отыгрываться. Оборонительный футбол англичан давал результат, пока не рухнул.
Начиная с 85-й минуты, сборная Аргентины перевернула ход матча и забила дважды. Два ассиста Лионеля Месси принесли «альбиселесте» победу (2:1).
Согласно статистике, аргентинцы нанесли 15 ударов за 90 минут, хотя в створ пробили лишь пять раз. У Англии же было всего пять ударов и два в створ.
Аргентина больше владела мячом, что подтверждают цифры: 64.3% против 35.7% у Англии. Благодаря этому «бело-голубые» сделали больше передач – 588 против 325 у соперника.
По метрике xG (ожидаемые голы) Аргентина ожидаемо наиграла на большее количество голов, чем соперник.
Статистика матча Англия – Аргентина:
- Забитые голы
1 (Англия) – 2 (Аргентина)
- Созданные голевые моменты
1 (Англия) – 3 (Аргентина)
- xG (Ожидаемые голы)
0.52 (Англия) – 1.59 (Аргентина)
- Удары
5 (Англия) – 15 (Аргентина)
- Удары в створ ворот
2 (Англия) – 5 (Аргентина)
- Касания в штрафной площади соперника
7 (Англия) – 28 (Аргентина)
- Процент владения мячом
- 35.7% (Англия) – 64.3% (Аргентина)
- Количество выполненных передач
325 (Англия) – 588 (Аргентина)
- Выполненные угловые
- 1 (Англия) – 6 (Аргентина)
- Фолы
11 (Англия) – 15 (Аргентина)
- Желтые карточки
1 (Англия) – 3 (Аргентина)
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