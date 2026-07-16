Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Справедливо? Англия – Аргентина: статистика полуфинала ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июля 2026, 04:24 | Обновлено 16 июля 2026, 04:25
607
0

ФОТО. Справедливо? Англия – Аргентина: статистика полуфинала ЧМ-2026

Аргентинцы нанесли в три раза больше ударов, чем соперник

16 июля 2026, 04:24 | Обновлено 16 июля 2026, 04:25
607
0
ФОТО. Справедливо? Англия – Аргентина: статистика полуфинала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

15 июля сборная Аргентины совершила невероятный камбэк против Англии в 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентинцы пропустили первыми на «Atlanta Stadium» и были вынуждены отыгрываться. Оборонительный футбол англичан давал результат, пока не рухнул.

Начиная с 85-й минуты, сборная Аргентины перевернула ход матча и забила дважды. Два ассиста Лионеля Месси принесли «альбиселесте» победу (2:1).

Согласно статистике, аргентинцы нанесли 15 ударов за 90 минут, хотя в створ пробили лишь пять раз. У Англии же было всего пять ударов и два в створ.

Аргентина больше владела мячом, что подтверждают цифры: 64.3% против 35.7% у Англии. Благодаря этому «бело-голубые» сделали больше передач – 588 против 325 у соперника.

По метрике xG (ожидаемые голы) Аргентина ожидаемо наиграла на большее количество голов, чем соперник.

Статистика матча Англия – Аргентина:

  • Забитые голы
    1 (Англия) – 2 (Аргентина)
  • Созданные голевые моменты
    1 (Англия) – 3 (Аргентина)
  • xG (Ожидаемые голы)
    0.52 (Англия) – 1.59 (Аргентина)
  • Удары
    5 (Англия) – 15 (Аргентина)
  • Удары в створ ворот
    2 (Англия) – 5 (Аргентина)
  • Касания в штрафной площади соперника
    7 (Англия) – 28 (Аргентина)
  • Процент владения мячом
  • 35.7% (Англия) – 64.3% (Аргентина)
  • Количество выполненных передач
    325 (Англия) – 588 (Аргентина)
  • Выполненные угловые
  • 1 (Англия) – 6 (Аргентина)
  • Фолы
    11 (Англия) – 15 (Аргентина)
  • Желтые карточки
    1 (Англия) – 3 (Аргентина)

По теме:
Экс-игрок Челси набросился на Тухеля: «Катастрофа. Чего не заменил Кейна?»
Экс-вратарь Англии: «Месси заберет заголовки газет. Тухель не верил»
ФОТО. Жена Месси свела фанатов с ума эффектными кадрами перед финалом ЧМ
сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 15 июля 2026, 05:45 7
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026

Килиан был достаточно самокритичен после матча

ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ снялась в крошечном топе
Футбол | 16 июля 2026, 04:00 0
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ снялась в крошечном топе
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ снялась в крошечном топе

Габриэла Моура продемонстрировала впечатляющую фигуру

Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
Футбол | 15.07.2026, 20:55
Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
Игорь КОСТЮК: «Университатя – опытная команда, которую мы уважаем»
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16.07.2026, 04:15
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Футбол | 15.07.2026, 08:54
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 6
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
14.07.2026, 07:42 8
Футбол
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем