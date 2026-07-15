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Товарищеские матчи
Кудровка
15.07.2026 16:00 – перерыв 0 : 0
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 15:59 | Обновлено 15 июля 2026, 16:09
87
0

Кудровка в товарищеском матче играет в Обухове с Колосом-2

15 июля в 16:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ и Первой лиги

15 июля 2026, 15:59 | Обновлено 15 июля 2026, 16:09
87
0
Кудровка в товарищеском матче играет в Обухове с Колосом-2
ФК Кудровка
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 16:00 встречаются Кудровка и Колос-2 Ковалевка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе им. Мельника в Обухове (Киевская обл).

Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Колос-2 успешно выступал во Второй лиге и повысился в классе.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кудровка Колос-2 Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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