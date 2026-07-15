15.07.2026 16:00 – перерыв 0 : 0
Украина. Премьер лига15 июля 2026, 15:59 | Обновлено 15 июля 2026, 16:09
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Кудровка в товарищеском матче играет в Обухове с Колосом-2
15 июля в 16:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ и Первой лиги
15 июля 2026, 15:59 | Обновлено 15 июля 2026, 16:09
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
15 июля в 16:00 встречаются Кудровка и Колос-2 Ковалевка.
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Товарищеский матч пройдет на стадионе им. Мельника в Обухове (Киевская обл).
Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.
Колос-2 успешно выступал во Второй лиге и повысился в классе.
Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.
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