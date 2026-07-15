Кудровка в товарищеском матче играет в Обухове с Колосом-2

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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

15 июля в 16:00 встречаются Кудровка и Колос-2 Ковалевка.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе им. Мельника в Обухове (Киевская обл).

Команда Кудровка заняла 13-е место в сезоне УПЛ 2025/26 и выиграла переходные матчи у Агробизнеса.

Колос-2 успешно выступал во Второй лиге и повысился в классе.

Видеотрансляция товарищеского матча не проводится.

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