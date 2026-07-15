Кудровка в контрольном матче обыграла новичка Первой лиги
Поединок «Колос-2» – «Кудровка» завершился со счетом 0:2
Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах. В среду, 15 июля, «Кудровка» и «Колос-2» провели контрольный поединок в Обухове.
В первом тайме соперники так и не смогли открыть счет.
«Кудровка забила на 57-й минуте. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре.
Попытки «Колоса-2» отыграться не принесли результата. А на 86-й минуте Александр Беляев окончательно снял вопрос о победителе спарринга.
Товарищеский матч. Обухов. 15 июля
«Колос-2» – «Кудровка» – 0:2
Голы: ИНП, 57, Беляев, 86
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026
Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой