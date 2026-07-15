Кудровка в контрольном матче обыграла новичка Первой лиги

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах. В среду, 15 июля, «Кудровка» и «Колос-2» провели контрольный поединок в Обухове.

В первом тайме соперники так и не смогли открыть счет.

«Кудровка забила на 57-й минуте. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре.

Попытки «Колоса-2» отыграться не принесли результата. А на 86-й минуте Александр Беляев окончательно снял вопрос о победителе спарринга.

Товарищеский матч. Обухов. 15 июля

«Колос-2» – «Кудровка» – 0:2

Голы: ИНП, 57, Беляев, 86