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Колос-2 Ковалевка
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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 18:42 |
259
0

Кудровка в контрольном матче обыграла новичка Первой лиги

Поединок «Колос-2» – «Кудровка» завершился со счетом 0:2

15 июля 2026, 18:42 |
259
0
Кудровка в контрольном матче обыграла новичка Первой лиги
ФК Кудровка
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Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах. В среду, 15 июля, «Кудровка» и «Колос-2» провели контрольный поединок в Обухове.

В первом тайме соперники так и не смогли открыть счет.

«Кудровка забила на 57-й минуте. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре.

Попытки «Колоса-2» отыграться не принесли результата. А на 86-й минуте Александр Беляев окончательно снял вопрос о победителе спарринга.

Товарищеский матч. Обухов. 15 июля

«Колос-2» – «Кудровка» – 0:2

Голы: ИНП, 57, Беляев, 86

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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