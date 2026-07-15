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  4. Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Французы жалуются на судейство? Мне всё равно»
Чемпионат мира
15 июля 2026, 11:04 | Обновлено 15 июля 2026, 11:27
691
0

Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Французы жалуются на судейство? Мне всё равно»

Испанцы празднуют, но уже готовятся к финалу

15 июля 2026, 11:04 | Обновлено 15 июля 2026, 11:27
691
0
Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Французы жалуются на судейство? Мне всё равно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Льоренте
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Защитник сборной Испании Маркос Льоренте прокомментировал победу над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

После поражения французы активно критиковали работу главного арбитра Ивана Бартона из Сальвадора. В частности, недовольство вызвали решение о назначении пенальти в отношении Ламина Ямаля, отмена опасного штрафного в пользу французов, а также постоянные остановки матча и якобы снисходительность к мелким фолам испанцев.

Льоренте признался, что эти заявления его никоим образом не беспокоят. Он уже сосредоточен на следующем матче.

«Они жалуются на арбитра? Мне всё равно. Хочу отметить [автора гола и конкурента за позицию Педро] Порро, он проводит феноменальный турнир, у нас прекрасные отношения, и я очень рад за него. Сейчас в раздевалке царит радость, но когда начнётся финал, напряжение вернётся», – сказал Маркос.

Во втором полуфинале 15 июля встретятся Англия и Аргентина. Главный матч турнира состоится 19 июля.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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