Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Французы жалуются на судейство? Мне всё равно»
Испанцы празднуют, но уже готовятся к финалу
Защитник сборной Испании Маркос Льоренте прокомментировал победу над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.
После поражения французы активно критиковали работу главного арбитра Ивана Бартона из Сальвадора. В частности, недовольство вызвали решение о назначении пенальти в отношении Ламина Ямаля, отмена опасного штрафного в пользу французов, а также постоянные остановки матча и якобы снисходительность к мелким фолам испанцев.
Льоренте признался, что эти заявления его никоим образом не беспокоят. Он уже сосредоточен на следующем матче.
«Они жалуются на арбитра? Мне всё равно. Хочу отметить [автора гола и конкурента за позицию Педро] Порро, он проводит феноменальный турнир, у нас прекрасные отношения, и я очень рад за него. Сейчас в раздевалке царит радость, но когда начнётся финал, напряжение вернётся», – сказал Маркос.
Во втором полуфинале 15 июля встретятся Англия и Аргентина. Главный матч турнира состоится 19 июля.
🇪🇸 🤩 Marcos LLORENTE, tras la victoria de España sobre Francia: "¿Se quejan del árbitro? ME DA IGUAL"— El Larguero (@ellarguero) July 14, 2026
👏 "Porro está haciendo un Mundial MARAVILLOSO, tenemos una gran relación y me alegro mucho por él"
😮💨 "Ahora hay alegría, pero cuando empiece la final volverá la tensión" pic.twitter.com/hM5jU0RZNg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федоров откровенно рассказал о скрытой проблеме в футболе
Британец не советует своему соотечественнику принимать этот бой