Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Французы жалуются на судейство? Мне всё равно»

Защитник сборной Испании Маркос Льоренте прокомментировал победу над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

После поражения французы активно критиковали работу главного арбитра Ивана Бартона из Сальвадора. В частности, недовольство вызвали решение о назначении пенальти в отношении Ламина Ямаля, отмена опасного штрафного в пользу французов, а также постоянные остановки матча и якобы снисходительность к мелким фолам испанцев.

Льоренте признался, что эти заявления его никоим образом не беспокоят. Он уже сосредоточен на следующем матче.

«Они жалуются на арбитра? Мне всё равно. Хочу отметить [автора гола и конкурента за позицию Педро] Порро, он проводит феноменальный турнир, у нас прекрасные отношения, и я очень рад за него. Сейчас в раздевалке царит радость, но когда начнётся финал, напряжение вернётся», – сказал Маркос.

Во втором полуфинале 15 июля встретятся Англия и Аргентина. Главный матч турнира состоится 19 июля.