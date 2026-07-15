Фабиан РУИС: «Кукурелья, ты съел Олисе, достань его из кармана»

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис поздравил своего партнера по команде Марка Кукурелью с удачной игрой в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Франции (2:0).

В соцсетях активно распространяется видео из раздевалки «Фурия Роха», где испанцы бурно празднуют победу над соперником. В частности, Руис отметил личный успех Кукурельи в противостоянии со звездным вингером «Ле Бле» Майклом Олисе.

«Ты его [Олисе] съел, вытащи его из кармана», – пошутил Фабиан. «Ну что за чертов матч!», – ответил Марк.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Аргентина. Финальный поединок ЧМ-2026 состоится 19 июля.

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