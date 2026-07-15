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  4. Фабиан РУИС: «Кукурелья, ты съел Олисе, достань его из кармана»
Чемпионат мира
15 июля 2026, 10:38 |
373
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Фабиан РУИС: «Кукурелья, ты съел Олисе, достань его из кармана»

Испанцы не скрывают эмоций после триумфа в полуфинале

15 июля 2026, 10:38 |
373
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Фабиан РУИС: «Кукурелья, ты съел Олисе, достань его из кармана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кукурелья и Руис
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис поздравил своего партнера по команде Марка Кукурелью с удачной игрой в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Франции (2:0).

В соцсетях активно распространяется видео из раздевалки «Фурия Роха», где испанцы бурно празднуют победу над соперником. В частности, Руис отметил личный успех Кукурельи в противостоянии со звездным вингером «Ле Бле» Майклом Олисе.

«Ты его [Олисе] съел, вытащи его из кармана», – пошутил Фабиан.

«Ну что за чертов матч!», – ответил Марк.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Аргентина. Финальный поединок ЧМ-2026 состоится 19 июля.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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, як для мене нежданчик , але приємний , браво європейці .
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