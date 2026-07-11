Хаби Алонсо попросил Челси купить игрока Реала на замену Кукурелье
Но Моуриньо не собирается отдавать лондонцам Альваро Каррераса
23-летний правый защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас может продолжить карьеру в «Челси».
Сообщается, что бывший тренер «бланкос» Хаби Алонсо сразу после того, как возглавил лондонскую команду, попросил руководство «синих» приобрести этого игрока. Испанец потерял место в основном составе «Реала», когда клуб покинул 44-летний специалист.
Недавно мадридцы также приобрели у «Челси» Марка Кукурелью, который является конкурентом Каррераса на этой позиции. Это ещё больше подорвало положение Альваро в команде, однако источник сообщает, что новый тренер «Реала» Жозе Моуриньо планирует дать игроку шанс в новом сезоне.
Первое предложение «Челси» по Каррерасу в размере 25 миллионов евро было отклонено, в том числе из-за позиции португальского специалиста. «Реал» ожидает, что лондонский клуб предложит за игрока не менее 50 миллионов.
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