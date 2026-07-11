Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа не смог доиграть четвертьфинальный матч ЧМ-2026 против Испании (1:2) из-за травмы и был вынужден покинуть поле.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил перспективы опытного кипера, который с высокой вероятностью не сможет играть за королевский клуб на старте сезона:

«Лунину приготовиться. Выглядит как травма мышц бедра. Очень сложно сказать о степени травмы, но, учитывая, что сезон стартует через месяц, есть большая вероятность, что Лунин начнет его в рамке ворот «Реала».

Это уже не первая такая травма бельгийца за последний сезон, поэтому, возможно, на этот раз он возьмет немного больше времени на восстановление, чтобы предотвратить дальнейшие рецидивы.

Надо ожидать официального диагноза и узнать не включено ли там сухожилие в травму», – рассказал Бабелюк.

Вторым номером мадридского клуба является голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который получит шанс закрепиться в стартовом составе под руководством нового тренера Жозе Моуриньо.