Мбаппе нашел причину поражения Франции от Испании
Французы проиграли в полуфинале
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 (1:2). Форвард остался недоволен уровнем игры команды и обратил внимание на большое количество технических ошибок.
«Было слишком много технических ошибок. Такая игра не соответствовала уровню полуфинала чемпионата мира.
С самого начала мы прессинговали в ситуациях три в два. Мы ошиблись. Против Испании нужно действовать персонально, один в один.
Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания и движения не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира», — резюмировал нападающий.
В итоге Испания победила Францию со счётом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира.
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