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  4. Мбаппе нашел причину поражения Франции от Испании
Чемпионат мира
16 июля 2026, 07:02 |
688
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Мбаппе нашел причину поражения Франции от Испании

Французы проиграли в полуфинале

16 июля 2026, 07:02 |
688
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Мбаппе нашел причину поражения Франции от Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 (1:2). Форвард остался недоволен уровнем игры команды и обратил внимание на большое количество технических ошибок.

«Было слишком много технических ошибок. Такая игра не соответствовала уровню полуфинала чемпионата мира.

С самого начала мы прессинговали в ситуациях три в два. Мы ошиблись. Против Испании нужно действовать персонально, один в один.

Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания и движения не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира», — резюмировал нападающий.

В итоге Испания победила Францию со счётом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира.

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Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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При тому що він грає в чемпіонаті Іспанії 
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