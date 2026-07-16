Мбаппе нашел причину поражения Франции от Испании

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 (1:2). Форвард остался недоволен уровнем игры команды и обратил внимание на большое количество технических ошибок.

«Было слишком много технических ошибок. Такая игра не соответствовала уровню полуфинала чемпионата мира.

С самого начала мы прессинговали в ситуациях три в два. Мы ошиблись. Против Испании нужно действовать персонально, один в один.

Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания и движения не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира», — резюмировал нападающий.

В итоге Испания победила Францию со счётом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира.