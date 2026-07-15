Слился с газоном. Мбаппе провалил матч с Испанией: Франция без финала

Звездный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе не был похож сам на себя в матче 1/2 финала против Испании на ЧМ-2026.

Килиан в роли капитана провел почти весь матч без мяча, не создав никакой опасности у ворот соперника.

На протяжении 90 минут Мбаппе нанес всего три удара, но ни один из них не попал в створ ворот.

Серый перформанс от капитана – это также вина его партнеров, которые не смогли навязать свою игру и доставить мяч Килиану. Также стоит отметить и качественную игру испанцев.

Как итог, Испания забила в обоих таймах, не упустила победу и вышла в финал – 2:0.

Статистика Килиана Мбаппе в матче с Испанией:

34 касания

12/16 точных передач

7 касаний в штрафной площади соперника

3 удара

1 успешная обводка

1 заработанный фол

0 ударов в створ

0 созданных шансов