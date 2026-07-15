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Чемпионат мира
15 июля 2026, 05:58 | Обновлено 15 июля 2026, 06:00
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Слился с газоном. Мбаппе провалил матч с Испанией: Франция без финала

Килиан не создал опасности у ворот испанцев

15 июля 2026, 05:58 | Обновлено 15 июля 2026, 06:00
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Слился с газоном. Мбаппе провалил матч с Испанией: Франция без финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Звездный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе не был похож сам на себя в матче 1/2 финала против Испании на ЧМ-2026.

Килиан в роли капитана провел почти весь матч без мяча, не создав никакой опасности у ворот соперника.

На протяжении 90 минут Мбаппе нанес всего три удара, но ни один из них не попал в створ ворот.

Серый перформанс от капитана – это также вина его партнеров, которые не смогли навязать свою игру и доставить мяч Килиану. Также стоит отметить и качественную игру испанцев.

Как итог, Испания забила в обоих таймах, не упустила победу и вышла в финал – 2:0.

Статистика Килиана Мбаппе в матче с Испанией:

  • 34 касания
  • 12/16 точных передач
  • 7 касаний в штрафной площади соперника
  • 3 удара
  • 1 успешная обводка
  • 1 заработанный фол
  • 0 ударов в створ
  • 0 созданных шансов
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Андрей Витренко Источник: Squawka
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