Слился с газоном. Мбаппе провалил матч с Испанией: Франция без финала
Килиан не создал опасности у ворот испанцев
Звездный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе не был похож сам на себя в матче 1/2 финала против Испании на ЧМ-2026.
Килиан в роли капитана провел почти весь матч без мяча, не создав никакой опасности у ворот соперника.
На протяжении 90 минут Мбаппе нанес всего три удара, но ни один из них не попал в створ ворот.
Серый перформанс от капитана – это также вина его партнеров, которые не смогли навязать свою игру и доставить мяч Килиану. Также стоит отметить и качественную игру испанцев.
Как итог, Испания забила в обоих таймах, не упустила победу и вышла в финал – 2:0.
Статистика Килиана Мбаппе в матче с Испанией:
- 34 касания
- 12/16 точных передач
- 7 касаний в штрафной площади соперника
- 3 удара
- 1 успешная обводка
- 1 заработанный фол
- 0 ударов в створ
- 0 созданных шансов
Kylian Mbappé's game by numbers vs Spain:— Squawka (@Squawka) July 14, 2026
34 touches
12/16 passes completed
7 touches in opp. box
3 shots
1 take-on completed
1 foul won
0 shots on target
0 chances created
Little impact. 🤕 pic.twitter.com/gCWKm5oiZC
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