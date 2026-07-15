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  4. Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июля 2026, 05:45 |
1949
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Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026

Килиан был достаточно самокритичен после матча

15 июля 2026, 05:45 |
1949
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Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Капитан и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе не искал виновных после матча с Испанией и разобрал ошибки перед журналистами. Мбаппе назвал причины поражения Франции (0:2) и указал, чего не хватило команде.

«Мы сыграли совсем не так, как хотели – и тактически, и даже технически, и вообще по общему уровню игры, который мы продемонстривали. Когда ты не делаешь того, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь. Испания придерживалась своего плана, тому, чему она всегда верна: это команда, которая любит контролировать мяч и контролировать темп.

Наша идея заключалась в том, чтобы встречать их высоко и не позволить навязать этот ложный ритм, но нам это не удалось. Было слишком много технической неточности, мы не сумели сделать им больно тогда, когда должны были это делать.

Мы позволили диктовать себе темп, хотя именно мы должны были изменить это соотношение сил, и именно в этом мы потерпели неудачу. С самого начала, в прессинге, когда мы пытались их встречать, мы постоянно оказывались в меньшинстве – трое против двоих в центре поля, а против Испании это уже сложно.

Фабиан Руис и Родри имели очень много времени для игры, в нашем прессинге не хватало коммуникации. Нужно было играть один в один, заставлять их бегать вместе с нами, ведь это команда, которая не любит бегать без мяча. Да и даже когда мы возвращали себе мяч, технически наши первые передачи и первые касания не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира. Если сложить все это воедино, получаешь поражение.

Что я чувствую? Как и все, огромное разочарование. Для нас было мечтой выйти в финал, подарить нашей стране эту возможность мечтать, творить историю… Теперь это то, что мы должны принять с высоко поднятой головой. Разочарование огромное, мне трудно подобрать слова. Придется поднять голову, уйти в отпуск и двигаться дальше. Футбол никого не ждет. Впереди новые вызовы – и в клубе, и в сборной», – рассказал Килиан.

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Андрей Витренко Источник: RMC Sport
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