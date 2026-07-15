ФОТО. Все однозначно? Франция – Испания: статистика полуфинала ЧМ-2026

14 июля сборные Франции и Испании провели поединок в 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Матч на арене «Dallas Stadium» в Арлингтоне завершился победой испанцев со счетом 2:0. Голы на счету Микеля Оярсабаля и Педро Порро.

На протяжении 90 минут французы не создали ни одного явного голевого момента, хотя нанесли одинаковое количество ударов с Испанией – 10.

Владели мячом команды почти поровну (49% на 51%), при этом больше передач сделали испанцы.

По метрике xG (ожидаемые голы) результат матча справедлив, поскольку сборная Испании наиграла на два гола.

Статистика матча Франция – Испания: