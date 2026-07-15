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Чемпионат мира
15 июля 2026, 05:33 | Обновлено 15 июля 2026, 05:40
880
0

ФОТО. Все однозначно? Франция – Испания: статистика полуфинала ЧМ-2026

Испанцы наиграли на свои два гола

15 июля 2026, 05:33 | Обновлено 15 июля 2026, 05:40
880
0
ФОТО. Все однозначно? Франция – Испания: статистика полуфинала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июля сборные Франции и Испании провели поединок в 1/2 финала чемпионата мира 2026.

Матч на арене «Dallas Stadium» в Арлингтоне завершился победой испанцев со счетом 2:0. Голы на счету Микеля Оярсабаля и Педро Порро.

На протяжении 90 минут французы не создали ни одного явного голевого момента, хотя нанесли одинаковое количество ударов с Испанией – 10.

Владели мячом команды почти поровну (49% на 51%), при этом больше передач сделали испанцы.

По метрике xG (ожидаемые голы) результат матча справедлив, поскольку сборная Испании наиграла на два гола.

Статистика матча Франция – Испания:

  • Забитые мячи
    0 (Франция) – 2 (Испания)
  • Созданные явные моменты
    0 (Франция) – 2 (Испания)
  • xG (ожидаемые голы)
    0.45 (Франция) – 2.00 (Испания)
  • Удары
    10 (Франция) – 10 (Испания)
  • Удары в створ
    3 (Франция) – 2 (Испания)
  • Касания в штрафной площади соперника
    20 (Франция) – 13 (Испания)
  • Процент владения мячом
    49.00% (Франция) – 51.00% (Испания)
  • Количество выполненных передач
    395 (Франция) – 434 (Испания)
  • Выполненные угловые
    7 (Франция) – 1 (Испания)
  • Фолы
    11 (Франция) – 12 (Испания)
  • Желтые карточки
    2 (Франция) – 1 (Испания)

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Андрей Витренко Источник: Squawka
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