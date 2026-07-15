ФОТО. Все однозначно? Франция – Испания: статистика полуфинала ЧМ-2026
Испанцы наиграли на свои два гола
14 июля сборные Франции и Испании провели поединок в 1/2 финала чемпионата мира 2026.
Матч на арене «Dallas Stadium» в Арлингтоне завершился победой испанцев со счетом 2:0. Голы на счету Микеля Оярсабаля и Педро Порро.
На протяжении 90 минут французы не создали ни одного явного голевого момента, хотя нанесли одинаковое количество ударов с Испанией – 10.
Владели мячом команды почти поровну (49% на 51%), при этом больше передач сделали испанцы.
По метрике xG (ожидаемые голы) результат матча справедлив, поскольку сборная Испании наиграла на два гола.
Статистика матча Франция – Испания:
- Забитые мячи
0 (Франция) – 2 (Испания)
- Созданные явные моменты
0 (Франция) – 2 (Испания)
- xG (ожидаемые голы)
0.45 (Франция) – 2.00 (Испания)
- Удары
10 (Франция) – 10 (Испания)
- Удары в створ
3 (Франция) – 2 (Испания)
- Касания в штрафной площади соперника
20 (Франция) – 13 (Испания)
- Процент владения мячом
49.00% (Франция) – 51.00% (Испания)
- Количество выполненных передач
395 (Франция) – 434 (Испания)
- Выполненные угловые
7 (Франция) – 1 (Испания)
- Фолы
11 (Франция) – 12 (Испания)
- Желтые карточки
2 (Франция) – 1 (Испания)
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