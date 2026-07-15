Капитан сборной Испании упрекнул судью из-за Ямаля: «Вседозволенность»

Капитан сборной Испании Родри дал несколько комментариев после матча с Францией в 1/2 финала ЧМ-2026. Испанская команда не оставила сопернику шансов и одержала победу со счетом 2:0.

Помимо похвалы в адрес партнеров, Родри раскритиковал работу арбитра, который, по его мнению, не фиксировал очевидные нарушения.

«Очень рад и горд за свою команду и свою страну. Еще один маленький шаг вперед. Теперь нужно отдохнуть, хорошо восстановиться, ведь впереди нас ждет самый важный матч в нашей жизни.

Мы нейтрализовали соперника и навязали ему свою игру. Команда выглядела просто сенсационно. Особенно при игре без мяча. Также впечатлила самоотдача ребят, которые вошли в игру со скамейки запасных.

Личный уровень? Очень доволен. Чрезвычайно требовательный матч. Нам нужны были усилия каждого, ведь мы противостояли очень физически сильной команде. Получилась очень цельная и комплексная игра.

Ламин Ямаль и фолы? Мы уже три матча подряд сталкиваемся с этой ситуацией. Мы говорим о более чем 10 или 15 фолах, которые просто не свистят. Если на это не реагировать, защитники будут продолжать делать то же самое. Очевидная вседозволенность со стороны арбитров, особенно сегодня. Тем не менее, он все равно провел сегодня выдающийся матч», – сказал Родри.