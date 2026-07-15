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  4. Ворота в замке. Испания снова не пропустила и стала рекордсменом ЧМ
Чемпионат мира
15 июля 2026, 04:57 |
951
0

Ворота в замке. Испания снова не пропустила и стала рекордсменом ЧМ

Шестой сухой матч для команды Луиса де ла Фуэнте

15 июля 2026, 04:57 |
951
0
Ворота в замке. Испания снова не пропустила и стала рекордсменом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании переписала историю чемпионатов мира после матча 1/2 финала с Францией.

Фурия Роха в очередной раз удержала свои ворота на замке, уверенно переиграла французов (2:0) и вышла в финал турнира.

Этот матч стал шестым для испанцев на нынешнем ЧМ, в котором они отыграли на ноль. Пропустили они лишь в 1/4 финала против Бельгии (2:1).

Ранее ни одной сборной в рамках одного розыгрыша мундиаля не покорялось подобное достижение.

Следующий матч сборная Испании проведет 19 июля в Нью-Йорке. Их соперником по финалу станет Англия или Аргентина.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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