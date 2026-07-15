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Чемпионат мира
15 июля 2026, 04:18 | Обновлено 15 июля 2026, 04:20
68
0

Неуступчивые. Испания повторила рекорд Италии: 37 матчей без поражений

Команда Луиса де ла Фуэнте может переписать историю

15 июля 2026, 04:18 | Обновлено 15 июля 2026, 04:20
68
0
Неуступчивые. Испания повторила рекорд Италии: 37 матчей без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании повторила уникальный рекорд Италии по самой продолжительной беспроигрышной серии среди европейских сборных.

Произошло это после полуфинала ЧМ-2026, в котором подопечные Луиса де ла Фуэнте спокойно разобрались с Францией – 2:0.

Беспроигрышная серия испанцев насчитывает уже 37 матчей (28 побед, 9 ничьих). В последний раз Испания терпела поражение в товарищеском матче против Колумбии (0:1), который состоялся 22 марта 2024 года.

Итальянская сборная удерживала беспроигрышную серию на протяжении трех лет – с 2018 по 2021 год. И оборвалась эта серия как раз на игре с Испанией в полуфинале Лиги наций (1:2).

Следующий матч может стать историческим для европейского футбола: если Испания не проиграет в финале, то появится новый единоличный обладатель рекорда.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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