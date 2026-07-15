Неуступчивые. Испания повторила рекорд Италии: 37 матчей без поражений
Команда Луиса де ла Фуэнте может переписать историю
Сборная Испании повторила уникальный рекорд Италии по самой продолжительной беспроигрышной серии среди европейских сборных.
Произошло это после полуфинала ЧМ-2026, в котором подопечные Луиса де ла Фуэнте спокойно разобрались с Францией – 2:0.
Беспроигрышная серия испанцев насчитывает уже 37 матчей (28 побед, 9 ничьих). В последний раз Испания терпела поражение в товарищеском матче против Колумбии (0:1), который состоялся 22 марта 2024 года.
Итальянская сборная удерживала беспроигрышную серию на протяжении трех лет – с 2018 по 2021 год. И оборвалась эта серия как раз на игре с Испанией в полуфинале Лиги наций (1:2).
Следующий матч может стать историческим для европейского футбола: если Испания не проиграет в финале, то появится новый единоличный обладатель рекорда.
37 - Spain have now gone 37 games without defeat in all competitions (W28 D9) equalling the longest ever unbeaten streak by a European nation in history (Italy also 37 matches between October 2018 and September 2021).— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
Resilience. pic.twitter.com/RG7LK3dmM3
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