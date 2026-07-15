Неуступчивые. Испания повторила рекорд Италии: 37 матчей без поражений

Сборная Испании повторила уникальный рекорд Италии по самой продолжительной беспроигрышной серии среди европейских сборных.

Произошло это после полуфинала ЧМ-2026, в котором подопечные Луиса де ла Фуэнте спокойно разобрались с Францией – 2:0.

Беспроигрышная серия испанцев насчитывает уже 37 матчей (28 побед, 9 ничьих). В последний раз Испания терпела поражение в товарищеском матче против Колумбии (0:1), который состоялся 22 марта 2024 года.

Итальянская сборная удерживала беспроигрышную серию на протяжении трех лет – с 2018 по 2021 год. И оборвалась эта серия как раз на игре с Испанией в полуфинале Лиги наций (1:2).

Следующий матч может стать историческим для европейского футбола: если Испания не проиграет в финале, то появится новый единоличный обладатель рекорда.