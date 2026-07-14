Жозе МОУРИНЬО: «Этот игрок – супергерой. Он уже догнал Пеле»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо прокомментировал выступление полузащитника «бланкос» Джуда Беллингема на ЧМ-2026 в составе сборной Англии.

Англичанин забил шесть голов и отдал одну голевую передачу в шести матчах на мундиале. Моуриньо отметил, что по этому показателю он уже сравнялся с легендарным Пеле.

«Джуд Беллингем – супергерой Англии. Он забил столько же, сколько и Пеле в его возрасте», – сказал специалист.

Следующий матч сборная Англии проведет 15 июля против Аргентины в рамках полуфинала ЧМ-2026.