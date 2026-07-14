Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуриньо определился с основным вратарем Реала на новый сезон
Испания
14 июля 2026, 10:49 |
1991
1

Жозе Моуриньо определился с основным вратарем Реала на новый сезон

Тибо Куртуа останется первым номером, Андрей Лунин будет выполнять роль резервного голкипера

14 июля 2026, 10:49 |
1991
1 Comments
Жозе Моуриньо определился с основным вратарем Реала на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с вратарской линией на новый сезон. Об этом сообщило авторитетное издание AS.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа останется первым номером королевского клуба, который полностью доволен игрой опытного футболиста и планирует продлить с ним сотрудничество еще на несколько сезонов.

Футболист сборной Украины Андрей Лунин продолжит выполнять роль резервного вратаря: «Сливочные» считают его идеальным кандидатом, поскольку он прекрасно справляется с ролью второго номера, но всегда готов как физически, так и психологически выйти на поле», – сообщил источник.

«Реал» ищет новый клуб для Франа Гонсалеса, чтобы он мог получить регулярную игровую практику. Стороны рассматривают аренду на один сезон и ищут заинтересованные команды.

Талантливый испанец Хави Наварро будет играть за «Реал Кастилью» и получит шанс проявить себя на тренировках под руководством Моуриньо. Чемпион Европы U-19 рассматривается в качестве третьего номера после ухода Гарсии.

По теме:
Жирона получила позитивные новости по Ванату
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
ФОТО. «Мисс Вселенная» ответила на слухи о романе с Беллингемом
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Жозе Моуриньо Тибо Куртуа Андрей Лунин Фран Гонсалес Хави Наварро
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Футбол | 14 июля 2026, 02:32 9
Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»

Надеин – о лимите легионеров

Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Бокс | 13 июля 2026, 10:26 7
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко

Немецкий боксер не готов предоставить украинцу шанс на титул

Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Футбол | 14.07.2026, 06:51
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Футбол | 13.07.2026, 10:50
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Дешам сообщил, готов ли Мбаппе сыграть против Испании
Футбол | 14.07.2026, 09:48
Дешам сообщил, готов ли Мбаппе сыграть против Испании
Дешам сообщил, готов ли Мбаппе сыграть против Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мабуть це був дуже складний вибір
Ответить
0
Популярные новости
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
13.07.2026, 04:42 1
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
13.07.2026, 07:24 3
Футбол
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 5
Футбол
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
13.07.2026, 09:42 5
Бокс
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 20
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем