Жозе Моуриньо определился с основным вратарем Реала на новый сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определился с вратарской линией на новый сезон. Об этом сообщило авторитетное издание AS.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа останется первым номером королевского клуба, который полностью доволен игрой опытного футболиста и планирует продлить с ним сотрудничество еще на несколько сезонов.

Футболист сборной Украины Андрей Лунин продолжит выполнять роль резервного вратаря: «Сливочные» считают его идеальным кандидатом, поскольку он прекрасно справляется с ролью второго номера, но всегда готов как физически, так и психологически выйти на поле», – сообщил источник.

«Реал» ищет новый клуб для Франа Гонсалеса, чтобы он мог получить регулярную игровую практику. Стороны рассматривают аренду на один сезон и ищут заинтересованные команды.

Талантливый испанец Хави Наварро будет играть за «Реал Кастилью» и получит шанс проявить себя на тренировках под руководством Моуриньо. Чемпион Европы U-19 рассматривается в качестве третьего номера после ухода Гарсии.