Реал выставит на трансфер футболиста, который не нужен Жозе Моуриньо
Королевский клуб намерен попрощаться с Орельеном Тчуамени и подписать Энцо Фернандеса
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Sport.fr.
Главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо не рассчитывает на 26-летнего футболиста, так как ждет прибытия игрока сборной Аргентины Энцо Фернандеса, который принадлежит «Челси».
«Реал» намерен выставить на трансфер француза за 120 миллионов евро, а вырученные деньги инвестировать в приобретение игрока из Лондона.
В услугах Тчуамени заинтересованы английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», которые внимательно следят за ситуацией и готовы удовлетворить финансовые запросы «сливочных».
В прошлом сезоне Орельен провел 49 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость француза составляет 70 миллионов евро.
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