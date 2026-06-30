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Испания
30 июня 2026, 13:22 |
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Реал выставит на трансфер футболиста, который не нужен Жозе Моуриньо

Королевский клуб намерен попрощаться с Орельеном Тчуамени и подписать Энцо Фернандеса

30 июня 2026, 13:22 |
1150
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Реал выставит на трансфер футболиста, который не нужен Жозе Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени может покинуть королевский клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Sport.fr.

Главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо не рассчитывает на 26-летнего футболиста, так как ждет прибытия игрока сборной Аргентины Энцо Фернандеса, который принадлежит «Челси».

«Реал» намерен выставить на трансфер француза за 120 миллионов евро, а вырученные деньги инвестировать в приобретение игрока из Лондона.

В услугах Тчуамени заинтересованы английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», которые внимательно следят за ситуацией и готовы удовлетворить финансовые запросы «сливочных».

В прошлом сезоне Орельен провел 49 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость француза составляет 70 миллионов евро.

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Реал Мадрид Орельен Тчуамени Жозе Моуриньо Энцо Фернандес Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Sport.fr
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