Реал продвинулся в деле трансфера звезды сборной Аргентины
Энцо Фернандес близок к переходу в Мадрид
Мадридский «Реал» активно продвигает переговоры с лондонским «Челси» по поводу трансфера 25-летней звезды сборной Аргентины Энцо Фернандеса.
Журналист Фабио Гатто сообщает, что контакты «бланкос» с англичанами вступили в активную фазу. Для королевского клуба аргентинец является приоритетной целью. Мадридцы рассчитывают завершить этот трансфер в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить за своего ключевого полузащитника около 140 миллионов евро. Энцо перешёл в лондонский клуб в феврале 2023 года за 121 млн евро.
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