Реал продвинулся в деле трансфера звезды сборной Аргентины

Мадридский «Реал» активно продвигает переговоры с лондонским «Челси» по поводу трансфера 25-летней звезды сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Журналист Фабио Гатто сообщает, что контакты «бланкос» с англичанами вступили в активную фазу. Для королевского клуба аргентинец является приоритетной целью. Мадридцы рассчитывают завершить этот трансфер в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить за своего ключевого полузащитника около 140 миллионов евро. Энцо перешёл в лондонский клуб в феврале 2023 года за 121 млн евро.