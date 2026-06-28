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Англия
28 июня 2026, 13:32 |
923
0

Реал продвинулся в деле трансфера звезды сборной Аргентины

Энцо Фернандес близок к переходу в Мадрид

28 июня 2026, 13:32 |
923
0
Реал продвинулся в деле трансфера звезды сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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Мадридский «Реал» активно продвигает переговоры с лондонским «Челси» по поводу трансфера 25-летней звезды сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Журналист Фабио Гатто сообщает, что контакты «бланкос» с англичанами вступили в активную фазу. Для королевского клуба аргентинец является приоритетной целью. Мадридцы рассчитывают завершить этот трансфер в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить за своего ключевого полузащитника около 140 миллионов евро. Энцо перешёл в лондонский клуб в феврале 2023 года за 121 млн евро.

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Энцо Фернандес трансферы Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Аргентины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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