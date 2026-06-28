ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Зари перебрался в Молдову

Нигерийский защитник Кристофер Нваезе перебрался из «Зари» в «Милсами». Об этом сообщает пресс-служа молдавского клуба.

По информации Transfermarkt, срок соглашения между «Милсами» и 24-летним футболистом рассчитан на 1 сезон.

С зимы 2025 года Кристофер Нваезе защищал цвета молдавского клуба на правах аренды. В прошедшем сезоне на его счету 21 матч на клубном уровне и2 результативных удара.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» отправляется на сборы с тремя новичками.