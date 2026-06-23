Заря отправляется на сборы с тремя новичками

25 июня луганская команда транзитом через Ужгород отправится на клубном автобусе на сбор в Словению.

Как стало известно Sport.ua, перед отъездом на заграничный сбор футболисты «Зари» получили новую экипировку.

По имеющейся информации в расположении луганчан в словенском курортном городке Чатеж будет 23 игрока. Среди них и три новобранца: вратарь Владислав Рыбак из «Металлиста», защитник Василий Кравец из «Харькова» и лидер молодежного состава (U-19) Станислав Ярошенко.

Легионеры присоединятся 26 июня уже непосредственно в Чатеже. В Словении подопечные Виктора Скрипника в течение месяца планируют сыграть семь контрольных матчей с соперниками преимущественно из балканских стран. Первый – 30 июня.