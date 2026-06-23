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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 23:14 | Обновлено 23 июня 2026, 23:16
293
0

Заря отправляется на сборы с тремя новичками

Первая контрольная игра – 30 июня

23 июня 2026, 23:14 | Обновлено 23 июня 2026, 23:16
293
0
Заря отправляется на сборы с тремя новичками
ФК Заря
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25 июня луганская команда транзитом через Ужгород отправится на клубном автобусе на сбор в Словению.

Как стало известно Sport.ua, перед отъездом на заграничный сбор футболисты «Зари» получили новую экипировку.

По имеющейся информации в расположении луганчан в словенском курортном городке Чатеж будет 23 игрока. Среди них и три новобранца: вратарь Владислав Рыбак из «Металлиста», защитник Василий Кравец из «Харькова» и лидер молодежного состава (U-19) Станислав Ярошенко.

Легионеры присоединятся 26 июня уже непосредственно в Чатеже. В Словении подопечные Виктора Скрипника в течение месяца планируют сыграть семь контрольных матчей с соперниками преимущественно из балканских стран. Первый – 30 июня.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд учебно-тренировочные сборы Заря Луганск Владислав Рыбак Василий Кравец
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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