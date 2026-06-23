ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского голкипера

Луганская «Заря» официально объявила о подписании контракта с украинским вратарем Владиславом Рыбаком. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

«Поздравляем Владислава Рыбака с возвращением в «Зарю» и желаем дальнейшего прогресса и побед», — лаконично говорится в сообщении.

Владислав вернулся в луганский клуб после периода выступлений за харьковский «Металлист». Рыбак уже выступал за луганский клуб, но играл за юношеские команды U-21 и U-19 в период 2018–2021 годов.