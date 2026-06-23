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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 14:26 | Обновлено 23 июня 2026, 15:16
734
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского голкипера

Владислав Рыбак вернулся в расположение луганского клуба

23 июня 2026, 14:26 | Обновлено 23 июня 2026, 15:16
734
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала украинского голкипера
ФК Заря
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Луганская «Заря» официально объявила о подписании контракта с украинским вратарем Владиславом Рыбаком. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

«Поздравляем Владислава Рыбака с возвращением в «Зарю» и желаем дальнейшего прогресса и побед», — лаконично говорится в сообщении.

Владислав вернулся в луганский клуб после периода выступлений за харьковский «Металлист». Рыбак уже выступал за луганский клуб, но играл за юношеские команды U-21 и U-19 в период 2018–2021 годов.

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Владислав Рыбак Заря Луганск Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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Комментарии 1
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То я не зрозумів - воротар Рибка, чи Рибак ? Ви коли щось публікуєте, хоча б перечитайте спочатку.
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