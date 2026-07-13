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13 июля 2026, 18:19 |
289
0

Рияд Марез определился со своим будущим после ухода из Аль-Ахли

Алжирец хочет вернуться в Европу

13 июля 2026, 18:19 |
289
0
Рияд Марез определился со своим будущим после ухода из Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез
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35-летний вингер сборной Алжира Рияд Марез определился со своим будущим.

В начале июля бывшая звезда «Манчестер Сити» покинул саудовский «Аль-Ахли» в качестве свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, алжирец поставил своей приоритетной задачей возвращение в Европу. В настоящее время он находится в поиске нового клуба. В СМИ появлялась информация о заинтересованности «Марселя» в услугах опытного игрока.

На ЧМ-2026 в составе сборной Алжира Рияд провел четыре матча, в которых отличился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.

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Рияд Марез Аль-Ахли Джидда свободный агент
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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