Рияд Марез определился со своим будущим после ухода из Аль-Ахли
Алжирец хочет вернуться в Европу
35-летний вингер сборной Алжира Рияд Марез определился со своим будущим.
В начале июля бывшая звезда «Манчестер Сити» покинул саудовский «Аль-Ахли» в качестве свободного агента. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, алжирец поставил своей приоритетной задачей возвращение в Европу. В настоящее время он находится в поиске нового клуба. В СМИ появлялась информация о заинтересованности «Марселя» в услугах опытного игрока.
На ЧМ-2026 в составе сборной Алжира Рияд провел четыре матча, в которых отличился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.
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