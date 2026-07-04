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Саудовская Аравия
04 июля 2026, 22:44 | Обновлено 04 июля 2026, 22:59
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Лучший игрок в истории Алжира за день ушел из сборной и клуба

Рияд Марез принял два решения после вылета с ЧМ

04 июля 2026, 22:44 | Обновлено 04 июля 2026, 22:59
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Лучший игрок в истории Алжира за день ушел из сборной и клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез
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Рияд Марез больше не является игроком «Аль-Ахли». Саудовский клуб объявил об этом в своих социальных сетях, подчеркнув впечатляющую статистику алжирского вингера: 37 голов и 46 результативных передач в 122 матчах.

В свои 35 лет Рияд Марез стал свободным агентом. Вчера он также объявил о завершении своей международной карьеры (40 голов и 45 ассистов в 119 матчах). Поэтому его последним матчем за сборную Алжира останется поражение в 1/16 финала от Швейцарии.

Марез по праву считается одним из величайших футболистов в истории Алжира, чье наследие закреплено статусом капитана и лидера золотого поколения. Он привел сборную к триумфу на Кубке африканских наций в 2019 году и стал лучшим бомбардиром национальной команды за всю историю турнира.

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Рияд Марез сборная Алжира по футболу Аль-Ахли Джидда
Руслан Полищук Источник: ФК Аль-Ахли
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вигнали з клубу 
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