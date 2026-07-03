Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026

Лидер национальной сборной Алжира Рияд Марез сообщил о завершении международной карьеры после поражения своей команды от Швейцарии (0:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Да. Это был не только мой последний матч на чемпионате мира. Это был мой последний матч за сборную», – лаконично заявил Марез.

Марез участвовал в чемпионате мира 2014 года, а также был капитаном сборной Алжира, выигравшей Кубок африканских наций в 2019 году. На клубном уровне он защищает цвета саудовского «Аль-Ахли».

Национальная сборная Швейцарии продолжает свои выступления ЧМ-2026. Подопечные Мурата Якина в 1/8 финала Мундиаля встретятся с победителем пары Колумбия – Гана.