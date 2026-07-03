Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Чемпионат мира
03 июля 2026, 12:52 | Обновлено 03 июля 2026, 13:25
624
0

Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026

Рияд Марез больше не будет выступать за национальную сборную

03 июля 2026, 12:52 | Обновлено 03 июля 2026, 13:25
624
0
Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лидер национальной сборной Алжира Рияд Марез сообщил о завершении международной карьеры после поражения своей команды от Швейцарии (0:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Да. Это был не только мой последний матч на чемпионате мира. Это был мой последний матч за сборную», – лаконично заявил Марез.

Марез участвовал в чемпионате мира 2014 года, а также был капитаном сборной Алжира, выигравшей Кубок африканских наций в 2019 году. На клубном уровне он защищает цвета саудовского «Аль-Ахли».

Национальная сборная Швейцарии продолжает свои выступления ЧМ-2026. Подопечные Мурата Якина в 1/8 финала Мундиаля встретятся с победителем пары Колумбия – Гана.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Германии предложили возглавить топ-тренеру
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии осталась без тренера после провала на ЧМ
Иван Перишич забил на четвертом мундиале
Рияд Марез сборная Алжира по футболу завершение карьеры ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03 июля 2026, 08:02 0
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала

Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом

Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Футбол | 03 июля 2026, 08:56 5
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса

Клуб решил помочь украинцу поддерживать форму

Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Футбол | 03.07.2026, 12:51
Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
Далич раскритиковал судейство и сказал про уход Модрича
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Футбол | 03.07.2026, 07:55
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Агит КАБАЙЕЛ: «Усик все понял и ушел. Наступила моя эра»
Бокс | 03.07.2026, 05:01
Агит КАБАЙЕЛ: «Усик все понял и ушел. Наступила моя эра»
Агит КАБАЙЕЛ: «Усик все понял и ушел. Наступила моя эра»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 19
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем