Синнер – чемпион Уимблдона, расширение ЧМ, плей-офф женской Лиги наций

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 июля.

1. Чемпионат мира может быть расширен до 64 команд. Заявление Инфантино

Президент ФИФА считает, что ЧМ-2026 с 48 командами стал большим успехом

2. От Буну до Эмболо: акценты четвертьфиналов мундиаля

Эмоции, мастерство, острый угол, симуляция и баскетбольные параллели

3A. Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона

Янник обыграл Александра в четырех сетах в решающем матче травяного мейджора

3B. Определены чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде у женщин

Ханьюй / Младенович в финале обыграли тандем Дабровски / Стефани

4A. Финляндия разгромила соперника на его площадке и защитила золото Евролиги

Бело-синяя волейбольная команда одержала победу второй раз подряд

4B. Итоговая таблица женской Лиги наций по волейболу. На каком месте Украина?

Украинки завершили выступления на 16-м месте

4C. Сетка плей-офф женской Лиги наций по волейболу. Определены пары 1/4 финала

Завершился групповой этап международного турнира по волейболу

5. Историческое достижение на фоне агрессивной критики

Sport.ua подытоживает выступление украинок в первой в нашей истории женской Лиге наций по волейболу

6A. Женская сборная Украины U-20 завершила ЧЕ разгромной победой над Боснией

Украинки не заметили сопротивления соперниц

6B. Женский Евробаскет U-20. Дивизион В. Украина – в топ-10. Турнирная таблица

Украинки неудачно провели групповой этап, но затем выиграли все матчи

7. Фельфнер метнул копье за 80 метров и выиграл чемпионат Украины во Львове

В топ-тройку ЧУ-2026 также вошли Илья Саевский и Александр Пятница

8. Tour de France 2026. Победу на девятом этапе одержал Матье ван дер Пул

Тадей Погачар остается лидером генеральной классификации

9. Украинцы победили, Оносато проиграл. Как прошел 1 день Nagoya basho

В Нагое начался четвертый в 2026 году императорский гранд-турнир

10. Бойко – 4-й в группе Championship League. Соперник чуть не сделал максимум

Ноппон Саенгхам из Таиланда получил путевку в финальный раунд турнира