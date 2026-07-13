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13 июля 2026, 08:30 | Обновлено 13 июля 2026, 08:51
511
0

Синнер – чемпион Уимблдона, расширение ЧМ, плей-офф женской Лиги наций

Главные новости за 12 июля на Sport.ua

13 июля 2026, 08:30 | Обновлено 13 июля 2026, 08:51
511
0
Синнер – чемпион Уимблдона, расширение ЧМ, плей-офф женской Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 июля.

1. Чемпионат мира может быть расширен до 64 команд. Заявление Инфантино
Президент ФИФА считает, что ЧМ-2026 с 48 командами стал большим успехом

2. От Буну до Эмболо: акценты четвертьфиналов мундиаля
Эмоции, мастерство, острый угол, симуляция и баскетбольные параллели

3A. Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона
Янник обыграл Александра в четырех сетах в решающем матче травяного мейджора

3B. Определены чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде у женщин
Ханьюй / Младенович в финале обыграли тандем Дабровски / Стефани

4A. Финляндия разгромила соперника на его площадке и защитила золото Евролиги
Бело-синяя волейбольная команда одержала победу второй раз подряд

4B. Итоговая таблица женской Лиги наций по волейболу. На каком месте Украина?
Украинки завершили выступления на 16-м месте

4C. Сетка плей-офф женской Лиги наций по волейболу. Определены пары 1/4 финала
Завершился групповой этап международного турнира по волейболу

5. Историческое достижение на фоне агрессивной критики
Sport.ua подытоживает выступление украинок в первой в нашей истории женской Лиге наций по волейболу

6A. Женская сборная Украины U-20 завершила ЧЕ разгромной победой над Боснией
Украинки не заметили сопротивления соперниц

6B. Женский Евробаскет U-20. Дивизион В. Украина – в топ-10. Турнирная таблица
Украинки неудачно провели групповой этап, но затем выиграли все матчи

7. Фельфнер метнул копье за 80 метров и выиграл чемпионат Украины во Львове
В топ-тройку ЧУ-2026 также вошли Илья Саевский и Александр Пятница

8. Tour de France 2026. Победу на девятом этапе одержал Матье ван дер Пул
Тадей Погачар остается лидером генеральной классификации

9. Украинцы победили, Оносато проиграл. Как прошел 1 день Nagoya basho
В Нагое начался четвертый в 2026 году императорский гранд-турнир

10. Бойко – 4-й в группе Championship League. Соперник чуть не сделал максимум
Ноппон Саенгхам из Таиланда получил путевку в финальный раунд турнира

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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