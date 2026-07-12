От Буну до Эмболо: акценты четвертьфиналов мундиаля

Как говорят несимпатизанты широкого формата чемпионата: наконец, начиная с четвертьфиналов, можно посмотреть футбол. Не согласен с категоричностью подобных утверждений и предвзятым отношением к предыдущим стадиям чемпионата, однако то, что именно футбол в четвертьфиналах стал более концентрированным, – факт. Итак, расставляем четвертьфинальные акценты.

Пенальти, взятый намертво. Яссин Буну

Когда тебе бьет пенальти один из лучших бомбардиров чемпионата, попробуй-ка устоять! У голкипера сборной Марокко Яссина Буну желаемое свершилось! Марокканец не просто справился с выстрелом прославленного голеадора, а сумел забрать мяч намертво, продемонстрировав яркую грань своего таланта.

Getty Images/Global Images Ukraine

Послематчевое красноречие. Усман Дембеле – Яссин Буну

Француз и марокканец о чем-то долго общались по окончании поединка между их командами. Примечательно, что Дембеле при разговоре прикрывал рот рукой, за что на этом чемпионате наказывают красной карточкой. Распространяется ли это правило на послематчевые диалоги? Санкций по отношению к Дембеле не применяли, однако этот эпизод, по крайней мере, стоит внимания следующих соперников сборной Франции и судейской верхушки ФИФА.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не стартовать, будучи в стартовом составе. Юри Тилеманс

Предматчевая разминка для Юри Тилеманса оказалась жестокой. Во время нее он получил травму подколенного сухожилия и, как следствие, запрет от врачей сборной Бельгии на участие в матче. Тренерский штаб «Красных дьяволов» вынужден был произвести корректировку в составе еще до стартового свистка.

Getty Images/Global Images Ukraine

Заслон от Майкла Оливера. Испания – Бельгия

На 35-й минуте первого европейского четвертьфинала (как его назвали, «красного дерби») известный английский арбитр Майкл Оливер невольно помешал испанцам развить свою атаку. Как заправский баскетболист, Оливер поставил заслон на пути Дани Ольмо к мячу. Как следствие, круглым изделием Adidas Trionda завладели бельгийцы и выбили подальше от своих ворот. Впрочем, Оливер сразу остановил игру и извинился как перед всеми присутствующими, так и лично перед Ольмо. Рефери и игрок обменялись дружескими улыбками, а мяч был отдан испанцам. Честно говоря, не понял, согласно каким правилам это было сделано, ведь судья мяча не касался. После того, как подопечные Руди Гарсии мяч выбили, испанцы вполне могли продолжать владение, правда, на большем расстоянии от ворот соперников.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый гол в ворота испанцев. Испания – Бельгия

После почти 650-ти минут сухости испанских ворот именно у бельгийцев получилось снять с них паутину. Тимоти Кастань подал с левого фланга, а Шарль де Кетеларе ударом головой поразил ворота, сравняв счет в матче под занавес 1-го тайма.

Судьбоносная травма Куртуа. Испания – Бельгия

Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный кипер бельгийцев получил повреждение ближе к концу 2-го тайма матча против испанцев. И хотя дал понять, что готов продолжать игру, наставник «Красных дьяволов» Руди Гарсия заменил опытного стража ворот. И, как оказалось, это решение коуча стало роковым.

Дублер Куртуа Сенне Ламменс среагировал на удар издалека Пау Кубарси, однако отразил мяч перед собой, чем сполна воспользовался Микель Мерино, быстро разобравшись в ситуации и направив мяч в ворота.

Показательно, что на послематчевой пресс-конференции Руди Гарсия не признал своей ошибки с заменой вратаря, хотя, казалось бы…

Мик Джаггер против Магнуса Карлсена. Норвегия – Англия

Британский король рок-н-ролла против норвежского короля шахмат. Мировые звезды преданно болели каждый за свою команду в непримиримом поединке между Норвегией и Англией, а камера то и дело выхватывала лица селебрити среди зрительской массы.

Решающие голы-близнецы испанцев и англичан

В европейских четвертьфинальных битвах решающие голы, установившие идентичные окончательные счета, были на удивление схожи: дальние удары, вратари отбивают мячи перед собой, и находится смекалистый игрок, успевающий первым на добивание и забивающий победный гол. У англичан таким оказался Джуд Беллингем, а дальний удар – на счету Моргана Роджерса. Кипером-неудачником у норвежцев оказался Эрьян Нюланн.

10-й ассист Лионеля Месси на мундиалях

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный аргентинец, ювелирно подав угловой прямо на голову Алексису Макаллистеру, отметил уникальный юбилей: 10-й свой ассист в истории чемпионатов мира. До этого показателя Лео всем остальным далековато. Замечу, что аргентинцы, будучи по среднему росту самой низкой из команд-четвертьфиналисток, тем не менее открыли счет в матче, выиграв борьбу именно на 2-м этаже. А для Месси этот матч стал первым на этом ЧМ, где он не отличился забитым голом.

Голевой острый угол. Дан Ндойе

Швейцарец Дан Ндойе сравнял счет в матче против действующих чемпионов мира ударом с острого угла, отправив мяч между ног киперу сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу. Отмечу хороший ассист в исполнении Рикардо Родригеса.

Роковая симуляция. Брель Эмболо

Getty Images/Global Images Ukraine

Падая после столкновения с Леандро Паредесом и делая вид, будто испытал боль, Брель Эмболо и не подозревал, что вместо первоначальной желтой карточки для аргентинца, в конце концов, увидит желтую карточку перед собой. После тщательного просмотра эпизода португальский рефери Жоау Пиньейру пришел к выводу, что Паредес не фолил, а Эмболо симулировал. Почти по Жану-Батисту Мольеру, мнимый больной, одним словом. В итоге – 2-я желтая для Эмболо, которая, в конце концов, во многом повлекла за собой поражение «нейтралов». Денис Закария взывал к арбитру: «Ноу, ноу!». Эмболо не стыдился своих слез. Гидрейшн брейк начался на 75-й минуте, но свежести в действиях подопечных Мурата Якина после этого уже не было.

Баскетбольный эпилог. Аргентина – Швейцария

За несколько секунд до финального свистка при счете 3:1 в пользу действующих чемпионов мира команды остановились, как баскетболисты за считанные секунды до конца, когда судьба матча уже решена. Сил и веры в то, что можно что-то сделать, у швейцарцев уже не было.

Алексей РЫЖКОВ