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Уимблдон
12 июля 2026, 21:20 | Обновлено 13 июля 2026, 02:16
24
0

Определены чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде у женщин

Ханьюй / Младенович в финале обыграли тандем Дабровски / Стефани

12 июля 2026, 21:20 | Обновлено 13 июля 2026, 02:16
24
0
Определены чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Го Ханьюй и Кристина Младенович
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Представительница Китая Го Ханьюй и француженка Кристина Младенович стали чемпионками Уимблдона-2026 в женском парном разряде.

Ханьюй и Младенович в финальном матче обыграли тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия) в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 6:3, 7:5.

Это была первая очная встреча тандемов.

Ханьюй и Младенович начали совместные выступления в 2026 году и выиграли второй трофей в сезоне. В январе теннисисистки выиграли первый совместный трофей на турнире WTA 250 в Окленде.

Для Ханьюй это был первый финал на уровне Grand Slam. Младенович завоевала седьмой трофей на мейджорах в парном разряде.

Уимблдон-2026. Пары, финал

Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) – Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:3, 7:5

Фотогалерея матча

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Кристина Младенович Го Ханьюй Луиза Стефани Габриэла Дабровски Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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