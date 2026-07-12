Определены чемпионки Уимблдона-2026 в парном разряде у женщин

Представительница Китая Го Ханьюй и француженка Кристина Младенович стали чемпионками Уимблдона-2026 в женском парном разряде.

Ханьюй и Младенович в финальном матче обыграли тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия) в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 6:3, 7:5.

Это была первая очная встреча тандемов.

Ханьюй и Младенович начали совместные выступления в 2026 году и выиграли второй трофей в сезоне. В январе теннисисистки выиграли первый совместный трофей на турнире WTA 250 в Окленде.

Для Ханьюй это был первый финал на уровне Grand Slam. Младенович завоевала седьмой трофей на мейджорах в парном разряде.

Уимблдон-2026. Пары, финал

Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) – Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:3, 7:5

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