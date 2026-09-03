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US Open
03 сентября 2026, 13:41 | Обновлено 03 сентября 2026, 13:44
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 3 сентября

В четверг в Нью-Йорке сыграют Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Марта Костюк

03 сентября 2026, 13:41 | Обновлено 03 сентября 2026, 13:44
244
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 3 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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3 сентября на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи 2-го раунда в одиночных разрядах, а также стартуют поединки в парном турнире у женщин.

В четверг в Нью-Йорке одиночные встречи проведут Александра Олейникова и Юлия Стародубцева, а в парном разряде выступления начнет Марта Костюк.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Александра Олейникова Александра Эала [17]

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 22:00)

Юлия Стародубцева Мария Саккари

US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №10. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Панна Удварди / Луиза Стефани

Расписание матчей на US Open 2026 на 3 сентября

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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