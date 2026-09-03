Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 3 сентября
В четверг в Нью-Йорке сыграют Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Марта Костюк
3 сентября на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи 2-го раунда в одиночных разрядах, а также стартуют поединки в парном турнире у женщин.
В четверг в Нью-Йорке одиночные встречи проведут Александра Олейникова и Юлия Стародубцева, а в парном разряде выступления начнет Марта Костюк.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00)
Александра Олейникова – Александра Эала [17]
Корт №5. 3-й запуск (не ранее 22:00)
Юлия Стародубцева – Мария Саккари
US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №10. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Панна Удварди / Луиза Стефани
Расписание матчей на US Open 2026 на 3 сентября
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