Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 3 сентября

3 сентября на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи 2-го раунда в одиночных разрядах, а также стартуют поединки в парном турнире у женщин.

В четверг в Нью-Йорке одиночные встречи проведут Александра Олейникова и Юлия Стародубцева, а в парном разряде выступления начнет Марта Костюк.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Александра Олейникова – Александра Эала [17]

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 22:00)

Юлия Стародубцева – Мария Саккари

US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №10. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Панна Удварди / Луиза Стефани

Расписание матчей на US Open 2026 на 3 сентября