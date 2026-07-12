Коуч сборной Норвегии высказался о скандальном голе Беллингема на ЧМ-2026
Столе Сольбаккен не сдержал эмоций
Главный тренер национальной сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался по поводу скандального эпизода, который предшествовал первому голу Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2026.
«Это вызвало непонимание среди наших игроков, и это произошло в неудачный для нас момент. Но мы ничего не можем с этим поделать. Не думаю, что этот матч будут переигрывать. Такова реальность.
Мяч буквально свалился с неба. Все это увидели, включая нашего вратаря и игрока, который должен был его принимать. Поэтому, по моему мнению, совершенно очевидно, что прикосновение было. Это была странная ситуация.
Я не хочу переводить вину на этот момент, но, к сожалению, нам придется с этим жить. Поэтому мы будем говорить об этом тросе до самой смерти. Надеюсь, что со временем мы сможем обсуждать другие вещи, ведь это не должно остаться главной историей этой команды», – сказал тренер.
Ранее в ФИФА дали ответ, почему не отменили скандальный гол Беллингема
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