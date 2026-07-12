Аль-Инге ХОЛАНД: «Молодцы, Беллингем и судья»

Отец норвежского суперфорварда Эрлинга Холанда – Альф-Инге Холанд – опубликовал саркастический пост в X (Twitter).

Под публикацией Фабрицио Романо о Джуде Беллингеме, который стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия – Англия, Холанд-страший написал следующее:

«Молодцы, Беллингем и судья».

Беллингем оформил дубль в ворота Норвегии и вывел англичан в полуфинал ЧМ-2026 (2:1). Первый гол Джуда получился скандальным – голевая атака началась после того, как мяч попал в камеру-паука и изменил траекторию.

Главный арбитр поединка – Клеман Тюрпен – не стал останавливать игру после этого эпизода.