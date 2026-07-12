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  4. Аль-Инге ХОЛАНД: «Молодцы, Беллингем и судья»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 04:06 | Обновлено 12 июля 2026, 04:22
295
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Аль-Инге ХОЛАНД: «Молодцы, Беллингем и судья»

Отец Эрлинга отреагировал на поражение Норвегии от Англии в 1/4 финала ЧМ-2026

12 июля 2026, 04:06 | Обновлено 12 июля 2026, 04:22
295
0
Аль-Инге ХОЛАНД: «Молодцы, Беллингем и судья»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альф-Инге Холанд
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Отец норвежского суперфорварда Эрлинга Холанда – Альф-Инге Холанд – опубликовал саркастический пост в X (Twitter).

Под публикацией Фабрицио Романо о Джуде Беллингеме, который стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия – Англия, Холанд-страший написал следующее:

«Молодцы, Беллингем и судья».

Беллингем оформил дубль в ворота Норвегии и вывел англичан в полуфинал ЧМ-2026 (2:1). Первый гол Джуда получился скандальным – голевая атака началась после того, как мяч попал в камеру-паука и изменил траекторию.

Главный арбитр поединка – Клеман Тюрпен – не стал останавливать игру после этого эпизода.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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